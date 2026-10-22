4 नवंबर को नहीं होगी बिहार STET परीक्षा, नई तारीख का हुआ ऐलान

बिहार में 4 नवंबर को आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET को टाल दिया गया है. इस एग्जाम के लिए नई तारीख का ऐलान किया गया है, साथ ही ये भी बताया गया है कि परीक्षा की तारीख आगे क्यों बढ़ानी पड़ी. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बताया है कि अब ये परीक्षा 21 नवंबर 2026 को आयोजित होगी. इसके साथ ही अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड को लेकर भी अपडेट दिया गया है. परीक्षा से ठीक कुछ दिन पहले तारीख को आगे बढ़ाए जाने को लेकर लाखों अभ्यर्थी कंफ्यूजन में हैं.

क्यों बदलनी पड़ी परीक्षा की तारीख?

बिहार STET परीक्षा की तारीख इसलिए बदली गई है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की परीक्षा इसी दिन 4 नवंबर को आयोजित हो रही है. अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो और परीक्षा केंद्र पर भीड़भाड़ से बचने के लिए एसटीईटी परीक्षा को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया. हालांकि बोर्ड ने साफ किया है कि बाकी तारीखों पर होने वाली STET 2026 की परीक्षाएं पहले के तय शेड्यूल पर ही होंगीं, इन्हें लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है.

कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

BSEB की तरफ से जारी पोस्ट में बताया गया है कि अभ्यर्थियों के लिए संशोधित एडमिट कार्ड 24 अक्टूबर 2026 को जारी किया जाएगा. इसमें परीक्षा की तारीख में बदलाव दिखेगा. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट stetregistration.cbrt.co.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

नया एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड

STET का अपडेटेड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक बेवसाइट stetregistration.cbtrt.co.in पर जाएं

यहां आपको Bihar STET 2026 revised admit card का लिंक नजर आएगा, इस पर क्लिक करें

यहां आपको अपने यूजर आईडी से लॉगइन करना होगा

सबमिट का बटन दबाते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीम पर दिखेगा

इसे यहां से डाउनलोड करें और इसका प्रिंट भी जरूर ले लें

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