भारत में सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मुख्यमंत्री कौन हैं? देख लीजिए पूरी लिस्ट

भारत में आज कई मुख्यमंत्री सिर्फ राजनीति ही नहीं, पढ़ाई में भी काफी आगे हैं. किसी ने कानून और मैनेजमेंट पढ़ा है, तो किसी के पास PhD तक की डिग्री है. ये लीडर्स दिखाते हैं कि अब देश की राजनीति में पढ़ाई और समझ दोनों की अहमियत बढ़ रही है.

भारत के सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे सीएम

Most Educated Chief Ministers in India: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर असम के हिमंत बिस्वा सरमा तक अक्सर चर्चा में रहते हैं. इनके भाषण और नीतियां आए दिन सुर्खियां बटोरती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मुख्यमंत्री कितने पढ़े-लिखे हैं. इनमें सबसे टॉप की डिग्री किसके पास है. दरअसल, आज कई चीफ मिनिस्टर्स काफी पढ़े-लिखे हैं. उन्होंने देश-विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई की है. ADR रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 30% मुख्यमंत्री ग्रेजुएट्स हैं, 27% पोस्ट ग्रेजुएट और 7% डॉक्टरेट हैं. लॉ, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स से लेकर PhD तक, इन नेताओं की एजुकेशन उनकी पॉलिसी और फैसलों में साफ दिखती है. आइए जानते हैं भारत के सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मुख्यमंत्री कौन हैं, उन्होंने क्या पढ़ा है.

डॉ. मोहन यादव (मध्य प्रदेश)

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पढ़े-लिखे मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं. उनकी खास बात ये है कि उन्होंने सिर्फ एक फील्ड नहीं, बल्कि कई अलग-अलग विषयों में पढ़ाई की है. उनके पास साइंस की डिग्री (बीएससी), लॉ की पढ़ाई (LLB), मैनेजमेंट (MBA), आर्ट्स और PhD (दर्शनशास्त्र) तक की डिग्री है. ये देश के टॉप पढ़े-लिखे नेताओं में आते हैं.

हिमंत बिस्वा सरमा (असम)

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी काफी पढ़े-लिखे नेता माने जाते हैं. उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और लॉ की पढ़ाई की है, साथ ही PhD भी की है. उनकी पढ़ाई का असर असम की नीतियों में साफ दिखता है, खासकर हेल्थ, एजुकेशन और प्रशासनिक सुधारों में ज्यादा देखने को मिलता है.

कॉनराड संगमा (मेघालय)

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा (Conrad Sangma) ने देश और विदेश की टॉप यूनिवर्सिटी से BBA और MBA किया है. यही वजह है कि उनके काम करने का तरीका थोड़ा मॉडर्न और ग्लोबल सोच वाला नजर आता है, खासकर युवाओं और स्टार्टअप से जुड़े फैसलों में इसकी झलक दिखती है.

पुष्कर सिंह धामी (उत्तराखंड)

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पढ़ाई की है. इसका फायदा उन्हें सोशल स्कीम्स, युवाओं और रोजगार से जुड़े फैसलों में मिलता है. वे ग्राउंड लेवल की समस्याओं को लीगल एंगल से भी देखते हैं.

देवेंद्र फडणवीस (महाराष्ट्र)

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पढ़े-लिखे नेताओं में शामिल हैं. उन्होंने लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे विषयों की पढ़ाई की है. यही वजह है कि उनके फैसलों में प्लानिंग और स्ट्रक्चर साफ दिखता है.

रेखा गुप्ता (दिल्ली)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस लिस्ट में पीछे नहीं हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से B.Com, मेरठ यूनिवर्सिटी से LLB, MA और MBA जैसी डिग्रियां हासिल की हैं. उनकी पढ़ाई का फायदा उन्हें कानून, प्रशासन और आर्थिक फैसलों में मिलता है.

