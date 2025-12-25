कई बार सर्जरी और शादी नहीं करने की वजह, अटल बिहारी वाजपेयी की ये बातें नहीं जानते होंगे आप

Atal Bihari Vajpayee Birth Anniversary: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कौन नहीं जानता है, भारत ही नहीं दुनिया के तमाम बड़े नेताओं में उनका नाम शामिल है. 25 दिसंबर को पूरे देशभर में वाजपेयी की 101वीं जयंती मनाई जा रही है. इस मौके पर लोग पूर्व प्रधानमंत्री को अलग-अलग तरह से याद कर रहे हैं. अटल जी एक ऐसे नेता थे, जिन्हें विपक्षी दल भी खूब पसंद करते थे और उनकी बात को गंभीरता से सुना जाता था. ऐसे में आज हम आपको अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं, जिन्हें शायद ही आप जानते हों.

अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में आने से पहले अपना करियर एक पत्रकार के तौर पर शुरू किया. उन्होंने आरएसएस के पांचजन्य में बतौर संपादक काम किया.

अटल बिहारी वाजपेयी हर वक्त काफी खुश नजर आते थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था. करीब 20 साल में अटलजी की 10 से ज्यादा बार सर्जरी हुई थी.

अटलजी ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था, वो ऐसा करने वाले पहले नेता थे. 1977 में उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण यूएन के मंच से दिया था.

अटल बिहारी वाजपेयी को खाने का काफी शौक था, वो जिस शहर या देश जाते थे, वहां का मशहूर खाना जरूर खाते थे.

अटलजी ने कभी शादी नहीं की और जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि "मैं इतना व्यस्त रहता हूं कि शादी को भूल ही गया"

भारत छोड़ो आंदोलन में अटलजी ने हिस्सा लिया था और इसके लिए उन्हें 23 दिनों के लिए जेल में भी रखा गया.

अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पिता के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई की. तब उनके पिता की उम्र 50 साल थी. दोनों ने कानपुर के डीएवी कॉलेज में एक साथ लॉ की पढ़ाई की.

अटल बिहारी वाजपेयी को निजीकरण को बढ़ावा देने और विनिवेश की शुरुआत करने, सर्व शिक्षा अभियान, 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण, संविधान समीक्षा आयोग के गठन और जातिवार जनगणना पर रोक लगाने जैसे फैसलों के लिए जाना जाता है.