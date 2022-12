UP Board Date Sheet 2023: यूपी बोर्ड की लेटेस्ट अपडेट, मार्च में होंगी कक्षा 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 

UP Board Date Sheet 2023: यूपी बोर्ड की लेटेस्ट अपडेट

UP Board Date Sheet 2023: सीआईएससीई यानी काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) के बाद आज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने भी बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है. वहीं यूपी बोर्ड (UP board) से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रहे छात्रों को साल 2023 की बोर्ड परीक्षा टाइमटबेल का इंतजार है. संभावना जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज (UPMSP) जल्द ही यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की डेटशीट 2023 (UP Board Class 10th and Class 12th Board Exam Datesheet 2023) जारी करेगा.