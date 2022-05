Today In History: मई का महीना कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी है, जानिए क्या-क्या हुआ था इस महीने

Today In History: मई महीना कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह है.

Today In History: साल के पांचवें महीने का दसवां दिन कई ऐतिहासिक घटनाओं (Historical Events) का साक्षी है. इसी महीने आजादी की लड़ाई के लिए बिगुल फूंका गया था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (First Freedom Struggle) या आजादी की पहली लड़ाई के नाम से जाना जाता है. इस महीने मुगल शासक बाबर ने 1526 में 10 मई के दिन पानीपत की लड़ाई (Battle of Panipat) जीतने के बाद देश की तत्कालीन राजधानी आगरा में कदम रखा और मुगल शासन (Mughal Rule) की स्थापना करके हमारे देश का इतिहास भूगोल (History and Geography) सब बदलकर रख दिया.