Today Current Affairs: आज की जरूरी घटनाएं, करेंट अफेअर्स की तैयारी आसानी से

Currents Affairs in Hindi: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए करेंट अफेयर्स पढ़ना बेहद जरूरी है. लेकिन अन्य विषयों को पढ़ने की वजह से करेंट अफेयर्स के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता है. अगर आप कम समय में करेंट अफेयर्स पढ़कर ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि NDTV Hindi आपके लिए लेकर आया है, डेली करेंट अफेअर्स सीरीज. इसकी मदद से आप रोजाना कम समय में ही जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसे सरकारी एग्जाम के लेहाज से बनाया गया है. तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये काफी फायदेमंद हो सकता है. आप कम समय में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

Question: हाल ही में किस देश ने "गोल्ड कार्ड वीजा" शुरू करने की घोषणा की है?

(a) भारत

(b) कनाडा

(c) चीन

(d) अमेरिका

Answer: (d)

Question: हाल ही में मुथूट फाइनेंस को भारतीय रिजर्व बैंक से कितनी नई शाखाएँ खोलने की मंजूरी मिली है?

(a) 112

(b) 115

(c) 123

(d) 135

Answer: (b)

Question: हाल ही में, किस मंत्रालय द्वारा NAKSHA योजना पहल शुरू की गई है? (Recently, NAKSHA scheme initiative has been launched by which ministry?)

(a) विदेश मंत्रालय

(b) रक्षा मंत्रालय

(c) ग्रामीण विकास मंत्रालय

(d) गृह मंत्रालय

Answer: (c)

Question: हाल ही में कहां हेराथ का त्यौहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया है?

(a) उत्तराखंड

(b) मिजोरम

(c) कश्मीर

(d) असम

Answer: (c)

Question: हाल ही में किसने असम के सरुसजाई स्टेडियम में 'झुमुर बिनंदिनी' का उद्घाटन किया है?

(a) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

(b) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

(c) गृहमंत्री अमित शाह

(d) संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत

Answer: (b)

Question: हाल ही में किस तारीख को 'विश्व प्रोटीन दिवस' मनाया गया है?

(a) 24 फरवरी

(b) 25 फरवरी

(c) 26 फरवरी

(d) 27 फरवरी

Answer: (d)

Question: हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के कारण चावल और गेहूं के उत्पादन में कितने प्रतिशत तक का नुकसान हो रहा है?

(a) 10%

(b) 18%

(c) 25%

(d) 30%

Answer: (a)

Question: प्लास्टिक प्रदूषण रैंकिंग में, विश्व भर में उत्पन्न कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग __ हिस्सा भारत में उत्पन्न होता है.

(a) 5वां (5th)

(b) 6वाँ (6th)

(c) 7वाँ (7th)

(d) 8वाँ (8th)

Answer: (a)

Question: हाल ही में कहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है?

(a) लखनऊ

(b) गुजरात

(c) नई दिल्ली

(d) महाराष्ट्र

Answer: (c)

Question: हाल ही में किस बैंक ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं?

(a) बैंक ऑफ बड़ौदा

(b) बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(c) पंजाब नेशनल बैंक

(d) केनरा बैंक

Answer: (c)

