Today Current Affairs: क्या है आज की जरूरी घटनाएं, करेंट अफेयर्स से रहे फुल अपडेट

Currents Affairs in Hindi: क्या आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और करेंट अफेयर्स पढ़ने का ज्यादा समय नहीं है? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि NDTV Hindi आपके लिए लेकर आया है, डेली करेंट अफेअर्स सीरीज. इसकी मदद से आप रोजाना कम समय में ही जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसे सरकारी एग्जाम के लेहाज से बनाया गया है. तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये काफी फायदेमंद हो सकता है. आप कम समय में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

Question: हाल ही में खजुराहो में 139 कलाकारों ने लगातार कितने घंटे नृत्य कर शास्त्रीय नृत्य मैराथन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है?

[a] 10 घंटे

[b] 12 घंटे

[c] 24 घंटे

[d] 48 घंटे

Answer: [c] 24 घंटे

Question: हाल ही में मध्यप्रदेश के किस शहर में 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) 2025' का आयोजन किया जाएगा?

[a] ग्वालियर

[b] भोपाल

[c] इंदौर

[d] जबलपुर

Answer: [b] भोपाल



Question: निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे?

[a] अजरबैजान

[b] अर्जेंटीना

[c] मॉरीशस

[d] सूडान

Answer: [c] मॉरीशस

Question: हाल ही में किस देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन (ALA) के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है?

[a] भारत

[b] सिंगापुर

[c] मालदीव

[d] इंडोनेशिया

Answer: [a] भारत

Question: हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अपना __ स्थापना दिवस मनाया है?

[a] 76वां

[b] 77वां

[c] 78वां

[d] 79वां

Answer: [c] 78वां

Question: किस तारीख को 'विश्व चिंतन दिवस' मनाया गया?

[a] 19 फरवरी

[b] 20 फरवरी

[c] 21 फरवरी

[d] 22 फरवरी

Answer: [d] 22 फरवरी

Question: हाल ही में केंद्र सरकार ने __ कक्षा से पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है.

[a] 5वीं

[b] 8वीं

[c] 9वीं

[d] 11वीं

Answer: [c] 9वीं

Question: वन विभाग द्वारा वर्ष 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कौन-सा राज्य अधिकतम गिद्धों वाला राज्य बन गया है?

[a] गुजरात

[b] बिहार

[c] असम

[d] मध्य प्रदेश

Answer: [d] मध्य प्रदेश

Question: हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है?

[a] मेघालय

[b] मणिपुर

[c] नागालैंड

[d] सिक्किम

Answer: [b] मणिपुर

Question: हाल ही में, किसे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में चुना गया है?

(a) संजीव गुप्ता

(b) राजीव कुमार

(c) ज्ञानेश कुमार

(d) विवेक जोशी

Answer: c

Question: ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार-2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है?

(a) ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग

(b) ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट

(c) द लंचबॉक्स

(d) कॉन्क्लेव

Answer: d

Question: हाल ही में, किसने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है?

(a) हरियाणा

(b) राजस्थान

(c) मध्य प्रदेश

(d) ओडिशा

Answer: c

Question: आठवें भारतीय सागर सम्मेलन-2025 का आयोजन कहां पर किया गया है?

(a) मस्कट

(b) कुवैत सिटी

(c) दोदोमा

(d) मनीला

Answer: a



Question: हाल ही में, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के संरक्षित क्षेत्र की सूची में 15 नई प्रजातियां शामिल की गई हैं, यह किस राज्य में स्थित है?

(a) तमिलनाडु

(b) तेलंगाना

(c) केरल

(d) कर्नाटक

Answer: c

Question: हाल ही में, किस राज्य ने गुटखा निकोटिन एवं तंबाकूयुक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है?

(a) बिहार

(b) झारखंड

(c) ओडिशा

(d) इनमें से कोई नहीं

Answer: b

Question: 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर शुरू हुई है?

(a) चंडीगढ़

(b) चेन्नई

(c) फरीदाबाद

(d) अहमदाबाद

Answer: b

Question: 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'कोमोडो' कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है?

(a) इंडोनेशिया

(b) मालदीव

(c) मलेशिया

(d) फिलीपींस

Answer: a

Question: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट के अनुसार महाकुंभ के दौरान गंगा जल में किस प्रदूषक की उच्च मात्रा पाई गई है?



(a) आर्सेनिक

(b) लेड

(c) क्लोरीन

(d) फीकल कॉलिफॉर्म

Answer: d

Question: हाल ही में, भारत की चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में जाने वाली किस पनडुब्बी के परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं?

(a) कलवारी-S25

(b) अरिहंत - एस2

(c) अंकुश - 4500

(d) मत्स्य-6000

Answer: d

