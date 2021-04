SSC SI ASI Paper 2 2019: स्थगित हुई परीक्षाएं, यहां पढ़ें डिटेल्स

नोटिफिकेशन में कहा गया है, "देश भर में COVID-19 मामलों में बढ़ोतरी के कारण, आयोग ने दिल्ली पुलिस, सब-इंस्पेक्टर के पेपर- II और CISF परीक्षा -2019 में ASI को 08-05-2021 को निर्धारित करने का निर्णय लिया है.

अधिक जानकारी जानने के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है.



SSC SI ASI Paper 2 2019 postponed notification: कैसे करें चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2- अब लेटेस्ट " Latest News" लिंक पर क्लिक करने के बाद "Important notice regarding the postponement of Paper-II of Sub-Inspector in Delhi Police, CAPFs and ASI in CISF Examination-2019" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- अब एक पीडीएफ फाइल खुलेगी.

स्टेप 4- इसे डाउनलोड कर लें.

स्टेप 5- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें. (आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां करें क्लिक)