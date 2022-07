Rajasthan Police Constable Answer Key 2022: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल आंसर-की 2022 Police.rajasthan.gov.in पर जारी, 7 जुलाई तक आपत्ति दर्ज करें

उम्मीदवार इस लिंक के शुरू होने के तीसरे दिन तक यानी 4 जुलाई 2022 दोपहर 12:01 बजे से 7 जुलाई 2022 11:59 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. राजस्थान पुलिस द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने का लिंक उसके बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा.

बता दें कि उम्मीदवार वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से प्रश्न पत्र और/या उत्तर कुंजी में आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. राजस्थान पुलिस द्वारा किसी अन्य माध्यम/माध्यम/चैनल के माध्यम से आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी.

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 13 मई से 16 मई के लिए किया गया था. यह भर्ती परीक्षा कांस्टेबल के 4388 पदों के लिए किया गया है. इस परीक्षा दो पारी में आयोजित किया गया था, हालांकि दूसरी पारी की परीक्षा को किसी कारणवश निरस्त कर दिया गया था. इस परीक्षा यानी लिखित परीक्षा के कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा.

Rajasthan Police Constable Answer Key 2022: ऐसे करें डाउनलोड

1.सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर जाएं.

2.होमपेज पर Click here to Raise Objection and view your Question Paper and Answer Key लिंक पर क्लिक करें.

3.फिर अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा लिखकर दर्ज करें.

4.ऐसा करने के साथ ही स्क्रीन पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल आंसर-की 2022 नजर आने लगेगा.

5. अब इसे डाउनलोड करें और अपने आंसर से मिलान करें.

आंसर-की पर उम्मीदवार 7 जुलाई 2022 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं इसके लिए उनके प्रूफ की जरूरत होगी.