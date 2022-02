OSSC Mains Admit Card 2020 Released: फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

इस लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करें एडमिड कार्ड (OSSC FSO 2020 Mains Admit Card)

ओड़ीशा कर्मचारी चयन आयोग (OSSC) खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer ) पद के लिए 25 फरवरी 2022 को परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है. परीक्षा लिखित और दो पालियों में आयोजित की जाएगी. पहली पाली सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी और 11:30 बजे समाप्त होगी. वहीं दूसरी पाली दोपहर ढाई बजे से शुरू होकर साढ़े तीन बजे खत्म होगी. पहला और दूसरा पेपर दोनों 100-100 अंकों के लिए आयोजित किए जाएंगे. परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है. प्रत्येक गलत उत्तर के एक अंक काट लिए जाएंगे.

बता दें कि परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को कोविड-19 प्रोटोकॉल को पालन करना होगा. परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को पूरे समय फेस मास्क पहनना होगा, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सैनिटाइजर का उपयोग करते रहना होगा.नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर उम्मीदवार खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer ) मेन्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

इन स्टेप को फॉलो कर डाउनलोड करें एडमिट कार्ड (OSSC FSO Admit Card 2020 Download)

1.ओड़ीशा कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in पर जाएं

2.होमपेज पर व्हाइट न्यू सेक्शन के तहत Download Admission letter of Main written examination for the Post of Food safety officer-2020 लिंक पर क्लिक करें

3. नए विंडो में रजिस्टर्ड यूजरनेम, मोबाइल नंबर और ई-मेल और पासवर्ड दर्ज करें और सबमिट करें

4. ओएसएससी एफएसओ एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा

5.भविष्य के संदर्भ के लिए ओएसएससी एफएसओ एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट निकालें और सहेजें.