NTA ने पुष्टि की कि उसकी आधिकारिक वेबसाइट हैक नहीं हुई, पोर्टल से छेड़छाड़ और हैक की खबरें भ्रामक

NTA Website Not Hacked: एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) इन दिनों विवादों में है. यह एजेंसी लगातर परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर रही है. पहले एनटीए द्वारा नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स मिले 1563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने की घोषणा की, फिर यूजीसी नेट 2024 को आयोजन के एक दिन बाद ही रद्द करने की घोषणा की गई. वहीं रविवार, 23 जून को होने वाली नीट पीजी परीक्षा भी रद्द कर दी गई है, ऐसे में एनटीए के ऑनलाइन प्लेटफार्मों की अखंडता के साथ दूसरी परीक्षाओं को लेकर रयूमर्स फैलाए जाए रहे हैं. इसे देखते हुए एनटीए ने अपने सोशल नेटवर्किंग हैंडल एक्स पर एक बयान जारी कर अपनी वेबसाइट और उससे जुड़े वेब पोर्टल पर सुरक्षा उल्लंघन के आरोपों का खंडन किया है. यह स्पष्टीकरण हाल ही में नीट, यूजीसी नेट परीक्षाओं को लेकर हुए विवादों के बाद एनटीए के ऑनलाइन प्लेटफार्मों की अखंडता के बारे में बढ़ती चिंताओं और अटकलों के बीच आया है.

NEET 2024: नीट यूजी और नीट पीजी की परीक्षाएं एक ही दिन, दोनों परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी, लेटेस्ट

एनटीए ने कहा कि यह दावा किया जना कि उनकी वेबसाइट, पोर्टल से छेड़छाड़ की गई या उन्हें हैक किया गया, गलत और भ्रामक है. एनटीए ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा, एनटीए वेबसाइट और उसके सभी वेब पोर्टल पूरी तरह सुरक्षित हैं. कोई भी जानकारी कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई है या उन्हें हैक किया गया है, गलत और भ्रामक है.

NTA website and all its web portals are fully secure. Any information that they have been compromised and hacked is wrong and misleading.