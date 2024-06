NEET 2024 Re-Exam: नीट की पुन: परीक्षा 23 जून को, 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द, एडमिट कार्ड इस तारीख तक 

NEET 2024 Re-Exam: मेडिकल की प्रतिष्ठित परीक्षा नीट इस साल विवादों में है. नीट यूजी 2024 परीक्षा और इसके नतीजों से जुड़े कई मामले न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) बल्कि देश की कई अदालतों में चल रहे हैं. इस बार एनटीए ने समय के नुकसान के नाम पर 1500 से अधिक छात्रों को ग्रेस मार्क्स बांटे थे, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 1500 छात्रों के लिए नीट 2024 ( NEET 2024) के रिजल्ट रद्द कर दिए थे. इसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नोटिस जारी कर बताया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1,563 उम्मीदवारों के लिए वह नीट 2024 पुन: परीक्षा का आयोजन करेगा. नीट 2024 री- एग्जाम 23 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे. अब जब परीक्षा अगले हफ्ते है तो उम्मीद है कि एडमिट कार्ड इस हफ्ते के अंत तक जारी कर दिए जाएं. नीट री-एग्जाम 2024 के नतीजे संभवतः 30 जून को घोषित किए जाएंगे. एनटीए ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर भी साझा की. एनटीए ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में कहा, एनटीए ने 1563 उम्मीदवारों के लिए 23 जून 2024 को नीट यूजी 2024 का पुनः आयोजन करने का निर्णय लिया, जिन्होंने 5 मई 2024 को मूल रूप से निर्धारित परीक्षा के दौरान समय की हानि हुई थी.

Reconduct of the NEET (UG) – 2024 for affected candidates: NTA decided to reconduct the NEET (UG)– 2024 on 23 June 2024 for 1563 candidates who had experienced time loss during the originally scheduled examination on 05 May 2024. pic.twitter.com/4jenf9GpCG