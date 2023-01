JNVST 2023: नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 29 अप्रैल को होगी परीक्षा 

NHB Recruitment 2023: ग्रेजुएट्स के लिए बड़ा मौका! यंग प्रोफेशनल के पदों पर करें आवेदन, सैलरी मिलेगी 50, 000

कक्षा छठी में प्रवेश के लिए छात्रों को टेस्ट देना होगा. जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) का आयोजन अप्रैल की 29 तारीख को किया जाएगा. यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में सुबह 11.30 बजे आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा (exam) का रिजल्ट जून 2023 में जारी किया जाएगा. जो भी छात्र इस टेस्ट में भाग नहीं लेंगे उन्हें किसी भी परिस्थिति में दूसरी बार चयन परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा.

NVS के प्रोस्पेक्टस के अनुसार कक्षा छठी में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से कक्षा तीसरी, चौथी औ पांचवी की परीक्षा पास की हो. इसके साथ ही छात्र का जन्म 1 मई, 2011 से 30 अप्रैल, 2013 (दोनों तिथियों सहित) के बीच नहीं हुआ हो.

JNVST 2023: कक्षा छठी के लिए ऐसे भरे फॉर्म

1.जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं.

2.होमपेज पर, “Click here to submit online application form for class VI Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test 2023. The last date to apply is 31.01.2023” लिंक पर क्लिक करें.

3.इसके बाद “Click here for Class VI Registration” लिंक पर क्लिक करें.

4.आवश्यक विवरण भरें, दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म जमा करें.

5.अंत में भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें.