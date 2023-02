JEE Main 2023: जेईई मेन जनवरी सत्र की परीक्षा के लिए आंसर-की jeemain.nta.nic.in पर जारी

इस साल भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) जेईई मेन परीक्षा का आयोजन कर रहा है. एनटीए जेईई का आयोजन दो सत्र में कर रहा है. पहला सत्र जनवरी और दूसरा सत्र अप्रैल में. ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन का पहला सत्र जनवरी 2023 में आयोजित किया गया है. एजेंसी ने पहले सत्र की परीक्षा का आयोजन 24, 25, 28, 29, 30, 31 और एक फरवरी को किया था. अब इसी परीक्षा के लिए एजेंसी ने आंसर-की जारी किया गया है.

बता दें कि आसंर-की पर आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार भी उम्मीदवारों को प्राप्त है. जो उम्मीदवार जेईई मेन 2023 आंसर-की (JEE Main 2023 answer key) से संतुष्ट नहीं है, वे आधिकारिक वेबसाइट से 4 फरवरी 2023 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

जेईई मेन 2023 ऑब्जेक्शन विंडो के बंद हो जाने के बाद जेईई मेन 2023 रिजल्ट (JEE Main 2023 Result) की घोषणा की जाएगी. जेईई मेन अप्रैल सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू होनी है, ऐसे में उम्मीद है कि जेईई मेन का रिजल्ट इससे पहले जारी कर दिया जाएगा.

JEE Mains Answer Key 2023: ऐसे करें डाउनलोड

1.सबसे पहले उम्मीदवार जेईई की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

2.फिर होमपेज पर सत्र 1 लिंक के जेईई मेन आंसर-की 2023 लिंक पर क्लिक करें.

3.अब लॉगिन विवरण दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.

4.अब आपका आंसर-की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी.

5.आंसर-की जांचें और इसे डाउनलोड कर लें.

6.अब आगे की जरूरत के लिए आंसर-की का प्रिंट निकाल लें.

AIBE 17 Admit Card 2023: 17वीं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2023 का एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा 5 फरवरी को

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)