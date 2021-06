IGNOU Admission 2021: जुलाई सेशन के लिए शुरू हुई आवेदन की प्रक्रिया, इन 16 कोर्सेज में मिलेगा एडमिशन

इच्छुक उम्मीदवार ODL कोर्सेज के लिए ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल ignouadmission.samarth.edu.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. नए आवेदक को नया आवेदन ( registration) बनाना होगा और सभी विवरण जमा करना होगा और वह कार्यक्रम चुनना होगा जिसे वह आगे बढ़ाना चाहता है. आवेदक को आवेदन पत्र जमा करते समय निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए.

इग्नू विभिन्न विषयों में 200 से अधिक कार्यक्रम प्रदान करता है, कार्यक्रमों में मास्टर्स डिग्री, स्नातक डिग्री, पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट प्रोग्राम और प्रशंसा, जागरूकता स्तर के कार्यक्रम शामिल हैं. प्रस्तावित कार्यक्रमों का विवरण यहां देखा जा सकता है. प्रस्ताव पर 16 ऑनलाइन कार्यक्रमों में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों के अलावा मास्टर और स्नातक शामिल हैं.

इन कार्यक्रम में होगा एडमिशन

Master Of Arts (Hindi) (MHD)

Master Of Arts In Gandhi And Peace Studies (MAGPS)/MGPS

Master Of Arts (Translation Studies) (MATS)

Bachelor Of Tourism (BTS)

Bachelor Of Library And Information Sciences (BLIS)

Post Graduate Diploma In Gandhi And Peace Studies (PGDGPS)

Post Graduate Certificate In Gandhi And Peace Studies (PGCGPS)

Post Graduate Certificate In Agriculture Policy (PGCAP)

Diploma In Tourism Studies (DTS)

Certificate In Information Technology (CIT)

Certificate Programme In Library And Information Science (CLIS)

Certificate Programme In Peace Studies And Conflict Management (CPSCM)

Certificate In Tribal Studies (CTRBS)

Certificate In Arabic Language (CAL)

Certificate In Russian Language (CRUL)

Certificate In Tourism Studies (CTS)