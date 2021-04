IBPS Clerk, PO and SO result 2021: रिजल्ट हुए जारी, जानें- कैसे करना है चेक

उम्मीदवार जो IBPS SO मेन और इंटरव्यू में उपस्थित हुए हैं, वे 30 अप्रैल, 2021 को या उससे पहले ibps.in पर अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं. संस्थान ने 24 जनवरी, 2021 को आईबीपीएस एसओ मुख्य परीक्षा आयोजित की थी. आईबीपीएस मेन के लिए इंटरव्यू का दौर बाद में फरवरी 2021 में आयोजित किया गया था.

जारी हुए IBPS Clerk मेन रिजल्ट 2020

इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन ने IBPS क्लर्क मेन रिजल्ट 2020 घोषित किया है. जो उम्मीदवार मुख्य लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे आईबीपीएस की आधिकारिक साइट ibps.in के माध्यम से परिणाम की जांच कर सकते हैं. परिणाम लिंक 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2021 तक सक्रिय रहेगा.

IBPS SO main and interview result 2021: कैसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

स्टेप 2-“Click here to view your combined result for main exam & interview for CRP SPL-X” लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3-मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट करें.

स्टेप 4- रिजल्ट आपके स्क्रीन पर होगी.

स्टेप 5- अब रिजल्ट को डाउनलोड कर लें.

स्टेप 6- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें. (डायरेक्ट रिजल्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें)