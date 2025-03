स्पेस में जाना लगता है काफी रोमांचित, एस्ट्रोनॉट बनकर कर सकते इस सपने को पूरा, जान लीजिए पूरा प्रोसेस

How to Become an Astronaut: महीनों से स्पेस स्टेशन में रह रही सुनिता विलिसम्स धरती पर वापस आ रही हैं. जानकारी के मुताबिक, बुधवार तक उनके वापस आ जाने की संभावना है. पिछले 9 महीने से वह स्पेस में रह रही हैं. टेक्निकल दिक्कत की वजह से उन्हें इतना समय स्पेस में गुजरना पड़ा. जरा कल्पना कीजिए की आप भी किसी अन्य ग्रह से धरती को देख रहे होंगे. कितना रोमांच से भरा होगा. हालांकि ये काफी जोखिमों से भरा होता है, लेकिन कई ऐसे लोग है जो ये करना चाहते हैं. बचपन से एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखते हैं.

इन डिग्रियों के साथ करनी होगी पढ़ाई

एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कुछ प्रोसेस है जिससे गुजरे बिना आप एक अच्छे एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकते हैं. सबसे पहले आपको 12वीं साइंस से करना होगा. साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ्स (STEM) में बैचलर डिग्री, फिजिक्स, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस जैसी फील्ड में काम करना होगा. पायलट या एविएशन बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है.

एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कैंडिडेट के पास पायलट, वैज्ञानिक या इंजीनियर के रूप में 3 से 5 साल का एक्सपीरिएंस होना चाहिए. किसी रिसर्च संस्थान या अंतरिक्ष संगठन में काम करने वाले को एस्ट्रोनॉट बनने का मौका दिया जाता है. NASA, ISRO, ESA, Roscosmos जैसी अंतरिक्ष एजेंसियों में काम करना होगा.

कहां मिलेगी एस्ट्रोनॉट की नौकरी?

NASA, ISRO, ESA जैसे कंपनी समय-समय पर एस्ट्रोनॉट्स की वैकेंसी निकालते रहते हैं. इसमें लिखित परीक्षा पास करनी होगी फिर इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरना होगा. इसके अलावा टेक्निकल, साइंटिफिक और एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना होगा. मेडिकल टेस्ट और साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन में कैंडिडेट की फिजिकल और मेंटल लेवल भी चेक किया जाता है. सलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को 2 से 4 साल की मुश्किल ट्रेनिंग दी जाती है.

ये भी पढ़ें-IIT दिल्ली आज जारी करेगा JAM 2025 के नतीजे, 2 फरवरी को 100 शहरों में हुई थी परीक्षा, Direct Link