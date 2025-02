Currents Affairs in Hindi: आज का करेंट अफेअर्स, एग्जाम की तैयारी के लिए रहे बिल्कुल अपडेट

Currents Affairs in Hindi: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए करेंट अफेअर्स से पढ़ना अनिवार्य है. इसके लिए उन्हें डेली मैगजीन, न्यूजपेपर पढ़ना पड़ता है. इसके अलावा उन्हें कई अन्य विषयों की तैयारी करनी पड़ती है, ऐसे में घंटों समय देकर करेंट अफेअर्स पढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है. तो क्यों इसे आसान बनाया जाए. NDTV Hindi आपके लिए लेकर आया है, डेली करेंट अफेअर्स सीरीज, जिसमें हर दिन की होने वाली जरूरी घटनाओं की जानकारी पॉइन्ट में मिल जाएगी. कम समय में आप काम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

Question: हाल ही में किस राज्य ने ‘महिला सुरक्षा योजना' शुरू की है?

(a) बिहार (Bihar)

(b) उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)

(c) मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)

(d) छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)

Answer: b -उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)

Question: हाल ही में किस फिल्म को ‘बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म' का ऑस्कर पुरस्कार मिला है?

(a) पेरिस, पेरिस (Paris, Paris)

(b) सिटी ऑफ गॉड (City of God)

(c) रिटर्न टू फॉरेस्ट (Return to Forest)

(d) टर्निंग रेड (Turning Red)

Answer: a- पेरिस, पेरिस (Paris, Paris)

Question: हाल ही में भारत का पहला ‘वाटर मेटरिंग प्रोजेक्ट' किस शहर में लॉन्च किया गया?

(a) दिल्ली (Delhi)

(b) बेंगलुरु (Bengaluru)

(c) चेन्नई (Chennai)

(d) हैदराबाद (Hyderabad)

Answer: b-(b) बेंगलुरु (Bengaluru)

Question: हाल ही में किस देश ने ‘दुनिया की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना' का उद्घाटन किया है?

(a) अमेरिका (USA)

(b) चीन (China)

(c) भारत (India)

(d) जर्मनी (Germany)

Answer: b -चीन (China)

Question: ‘राष्ट्रपति मेडल फॉर गैलेंट्री' किस क्षेत्र में दिया जाता है?

(a) विज्ञान (Science)

(b) खेल (Sports)

(c) सैनिकों की वीरता (Gallantry of Soldiers)

(d) चिकित्सा (Medicine)

Answer: c- सैनिकों की वीरता (Gallantry of Soldiers)

Question: हाल ही में किसने ‘स्वच्छ भारत अभियान' के तहत ‘स्वच्छता सर्वेक्षण 2025' का अनावरण किया है?

(a) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)

(b) अमित शाह (Amit Shah)

(c) स्मृति ईरानी (Smriti Irani)

(d) इनमें से कोई नहीं (None of these)

Answer: a नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)

Question: हाल ही में किस देश ने ‘एकीकृत कृषि नीति 2025' की घोषणा की है?

(a) भारत (India)

(b) पाकिस्तान (Pakistan)

(c) बांग्लादेश (Bangladesh)

(d) नेपाल (Nepal)

Answer: a भारत (India)

Question: हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए 'nPROUD' (New Program for Removal of Unused Drugs) पहल शुरू की है?

(a) Tamil Nadu (तमिलनाडु)

(b) Bihar (बिहार)

(c) Kerala (केरल)

(d) Karnataka (कर्नाटक)

Answer: (c) Kerala (केरल)

Question: हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा __ अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है।

(a) 10th (10वें)

(b) 11th (11वें)

(c) 12th (12वें)

(d) 13th (13वें)

Answer: (a) 10th (10वें)

Question: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने 17 वर्षों के बाद वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा कमाया है?

(a) 248 crore rupees (248 करोड़ रुपए)

(b) 262 crore rupees (262 करोड़ रुपए)

(c) 277 crore rupees (277 करोड़ रुपए)

(d) 295 crore rupees (295 करोड़ रुपए)

Answer: (b) 262 crore rupees (262 करोड़ रुपए)

Question: बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) को किस एकीकृत योजना का घटक बनाया गया है?

(a) PM-Kisan (पीएम-किसान)

(b) PM-Asha (पीएम-आशा)

(c) PM-EGP (पीएम-ईजीपी)

(d) PM-GSY (पीएम-जीएसवाई)

Answer: (b) PM-Asha (पीएम-आशा)

Question: हाल ही में किस राज्य सरकार ने 'नयनामृतम 2.0' की शुरुआत की है?

(a) Andhra Pradesh (आंध्र प्रदेश)

(b) Goa (गोवा)

(c) Gujarat (गुजरात)

(d) Kerala (केरल)

Answer: (d) Kerala (केरल)