CUET UG 2024: सीयूईटी यूजी आंसर-की पर ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका आज शाम 5 बजे तक, प्रति प्रश्न 200 रुपये

CUET UG Answer Key 2024 Challenge Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने रविवार को सीयूईटी यूजी 2024 आंसर-की जारी किया है. एजेंसी ने आंसर-की के साथ ऑब्जेक्शन विंडो भी एक्टिवेट कर दिया था, ताकि जो छात्र सीयूईटी यूजी आंसर-की से संतुष्ट नहीं हो, वे अपनी आपत्तियां ऑब्जेक्शन विंडो के जरिए दर्ज कर सकें. सीयूईटी यूजी आंसर-की पर आपत्ति आज यानी 9 जुलाई को शाम 5 बजे तक दर्ज की जा सकेगी. शाम 5 बजे के बाद कोई भी ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं की जाएगी. हालांकि प्रोसेसिंग फीस का भुगतान शाम 6 बजे तक किया जा सकेगा.

CUET UG 2024: सीयूईटी यूजी परीक्षा दोबारा होगी, 15 से 19 जुलाई के बीच होगा परीक्षा का आयोजन

Answer Key Challenge will be live shortly. Candidates can login with their credentials at https://t.co/M2Exr6x5bv to see their OMR Sheet and responses. Challenges open till 5 PM of 9th July 2024.#cuetug #cuetanswerkey