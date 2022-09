CSBC Bihar Police Fireman Result 2022:csbc.bih.nic.in पर घोषित हुआ बिहार पुलिस फायरमैन का रिजल्ट

JNV Class 9th Admission 2022: नवोदय विद्यालय कक्षा 9वीं एडमिशन के लिए आवेदन फॉर्म जारी, इस तारीख से पहले आवेदन करें

पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

सीएसबीसी फायरमैन एग्जाम 2022 (CSBC Bihar Police Fireman Exam 2022) में कुल 11901 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं, जिनमें 4465 महिलाएं और 7436 पुरुष हैं. इन उम्मीदवारों को अब चयन के अगले चरण में भाग लेना होगा. अगला चरण फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (Document Verification) का है. बिहार पुलिस फायरमैन की लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा. इस टेस्ट के दौरान उम्मीदवारों को दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक आदि में भाग लेना होगा. फिर इस चरण में पास होने वाले उम्मीदवारों को बोर्ड के समक्ष अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करना होगा. बोर्ड जल्द ही पीईटी टेस्ट की तारीखों की जानकारी उम्मीदवारों के साथ साझा करेगी.

CSBC Bihar Police Fireman Result 2022: रिजल्ट के लिए इस लिंक पर क्लिक करें.

CSB Bihar Police Fireman Result 2022: ऐसे चेक करें रिजल्ट



1.सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल (CSBC) की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं.

2.इसके बाद होमपेज पर, “बिहार फायर सर्विसेज” सेक्शन पर क्लिक करें.

3.अब उस लिंक पर क्लिक करें जिसमें लिखा है, “Results: Result of Written Examination for the post of Fireman in Bihar Fire Services. (Advt. No. 01/2021)"

4.ऐसा करने के साथ ही स्क्रीन पर एक रिजल्ट का पीडीएफ आ जाएगा.

5.अब पीडीएफ से अपना रोल नंबर चेक करें और अपना रिजल्ट जान लें.

6. अंत में सीएसबीसी फायरमैन रिजल्ट 2022 पीडीएफ को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सहेज कर रखें.

