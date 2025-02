CBSE Board Exam: अगले शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई कक्षा 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार, पहली बार जनवरी-फरवरी में होगी परीक्षा

CBSE Board Exam In Twice A Year Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हैं. सीबीएसई कक्षा 10वीं, 12वीं दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं. इसी बीच खबर आ रही है अगले शैक्षणिक वर्ष से सीबीएसई द्वारा एक साल में दो बार बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. दरअसल शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सीबीएसई के साथ अगले शैक्षणिक सत्र से एक साल में दो बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए चर्चा और विचार-विमर्श किया. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बैठक की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की. साथ ही बताया कि इन विचार-विमर्शों की योजना जल्द ही सीबीएसई द्वारा सार्वजनिक परामर्श के लिए रखी जाएगी. छात्रों के लिए स्ट्रेस फ्री लर्निंग वातावरण बनाने के लिए साल में दो बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया जा रहा है.बता दें कि साल 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा साल में दो बार बोर्ड परीक्षा का ऐलान किया गया था.

Creating a stress-free learning environment for students has been an important focus of the Government. Examination Improvement and Reform is a key step towards this.

