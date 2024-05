CBSE बोर्ड 10वीं, 12वीं में रिजल्ट में 6 हजार से ज्यादा स्टूडेंट को मिले 100 में से 100 अंक, इंग्लिश  में 3,990 वहीं मैथ में 722 छात्रों ने जड़ा शतक

CBSE Board Result 2024: सीबीएसई 10वीं, 12वीं में रिजल्ट में 6 हजार से ज्यादा स्टूडेंट को मिले 100 में से 100 अंक

Number of Students Who Have Score 100 in CBSE Result 2024: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट की घोषणा कर दी है. बोर्ड ने सीबीएसई 10वीं, 12वीं दोनों ही कक्षाओं का रिजल्ट सोमवार, 13 मई को जारी किया गया है. सीबीएसई रिजल्ट 2024 आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर मौजूद है, जहां से स्टूडेंट देख सकते हैं. सीबीएसई 10वीं, 12वीं बोर्ड रिजल्ट की जांच के लिए स्टूडेंट को अपने रोल नंबर, स्कूल नंबर और जन्म तिथि का प्रयोग करना होगा. विशेषज्ञों की राय में इस साल सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का परिणाम अच्छा रहा है. इस साल सीबीएसई 10वीं का पास प्रतिशत 93.6 प्रतिशत और कक्षा 12वीं का पास प्रतिशत 87.98 प्रतिशत रहा है. वहीं इस साल बड़ी संख्या में छात्रों को सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं की परीक्षा 2024 में 100 में 100 अंक मिले हैं. इस साल सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट में 70 विषयों में कुल 23,720 विद्यार्थियों को 100 में 100 अंक मिले हैं. इस बार छात्रों को केवल परंपरागत विषयों में ही नहीं बल्कि अपरंपरागत विषयों (Unconventional Subject) में भी सौ में सौ अंक मिले हैं. अनकंवेंशनल विषय पेंटिंग में सर्वाधिक 6126 स्टूडेंट को 100 अंक में से 100 अंक मिले है. परंपरागत विषय में इंग्लिश कोर विषय टॉप पर है. इंग्लिश कोर विषय में 3 हजार 990 स्टूडेंट को 100 अंक मिले हैं. वहीं दूसरे नंबर पर केमिस्ट्री विषय में 2 हजार 152 स्टूडेंट को 100 अंक और तीसरे नंबर पर साइकोलॉजी विषय में 2 हजार 097 छात्र-छात्राओं को 100 अंक मिले हैं. वहीं अनकंवेंशनल विषय- पेंटिंग, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, हिन्दी म्यूजिक वोकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय में भी छात्रों को 100 में 100 अंक मिले हैं.