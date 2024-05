CBSE 10th, 12th Result 2024: राजधानी के सरकारी स्कूलों का रहा शानदार सीबीएसई रिजल्ट, अरविंद केजरीवाल ने सराहा

CBSE 10th, 12th Result 2024: राजधानी के सरकारी स्कूलों का रहा शानदार सीबीएसई रिजल्ट

How was the CBSE Board Result 2024 of the capital Delhi: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024 का परिणाम कल यानी 13 मई को घोषित कर दिया है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट एक ही दिन जारी किया है. सीबीएसई बोर्ड 12वीं रिजल्ट में त्रिवेंद्रम टॉप पर रहा है. वहीं राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों का भी रिजल्ट शानदार रहा है. दिल्ली के सरकारी स्कूलों का उत्तीर्ण प्रतिशत 96.99 प्रतिशत रहा है, पिछले साल सीबीएसई 12वीं का पास प्रतिशत 91.59 प्रतिशत रहा था. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 12वीं कक्षा के सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणामों में पिछले साल से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सरकारी स्कूलों की सराहना की.