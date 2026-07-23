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Geography Graduation Career: भूगोल से ग्रेजुएशन करने के बाद मिल सकती हैं ये 8 शानदार नौकरियां

अगर आपने भूगोल (Geography) विषय से बीए (BA) या बीएससी (BSc) किया है और सोच रहे हैं कि आगे कौन-कौन से करियर विकल्प उपलब्ध हैं, तो आपके पास कई अच्छे अवसर मौजूद हैं.

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Geography Graduation Career: भूगोल से ग्रेजुएशन करने के बाद मिल सकती हैं ये 8 शानदार नौकरियां

अगर आपने भूगोल (Geography) विषय से बीए (BA) या बीएससी (BSc) किया है और सोच रहे हैं कि आगे कौन-कौन से करियर विकल्प उपलब्ध हैं, तो आपके पास कई अच्छे अवसर मौजूद हैं. आज के समय में भूगोल सिर्फ नक्शों और पहाड़ों तक सीमित विषय नहीं रह गया है. पर्यावरण, शहरी विकास, आपदा प्रबंधन, GIS (Geographic Information System), रिमोट सेंसिंग और सिविल सेवा जैसे क्षेत्रों में भूगोल के छात्रों की मांग लगातार बढ़ रही है. 

1. GIS (Geographic Information System) विशेषज्ञ

GIS विशेषज्ञ डिजिटल मैप तैयार करते हैं और भौगोलिक डेटा का विश्लेषण करते हैं. इस क्षेत्र में सरकारी विभागों के साथ-साथ आईटी कंपनियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी नियोजन से जुड़ी कंपनियों में भी रोजगार के अवसर मिलते हैं.

2. कार्टोग्राफर (Cartographer)

कार्टोग्राफर का काम नक्शों को तैयार करना और उन्हें अपडेट करना होता है. Survey of India, रक्षा क्षेत्र, शहरी विकास एजेंसियों और निजी कंपनियों में इस प्रोफाइल की मांग रहती है. 

3. अर्बन प्लानर (Urban Planner)

अगर आप Urban Planning या Town Planning में विशेषज्ञता हासिल करते हैं, तो शहरों के विकास, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में करियर बना सकते हैं. 

4. पर्यावरण विशेषज्ञ (Environmental Consultant)

भूगोल की पढ़ाई करने वाले छात्र पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) से जुड़े क्षेत्रों में काम कर सकते हैं. 

5. डिजास्टर मैनेजमेंट विशेषज्ञ

आपदा प्रबंधन (Disaster Management) में प्रशिक्षित उम्मीदवार राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ काम कर सकते हैं. 

6. सिविल सेवा (UPSC/State PSC)

भूगोल UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में लोकप्रिय वैकल्पिक विषयों में से एक है. इस विषय से पढ़ाई करने वाले छात्र IAS, IPS, IFS और अन्य प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी भी कर सकते हैं. 

7. शिक्षक और लेक्चरर

B.Ed. करने के बाद स्कूलों में TGT/PGT शिक्षक बनने का अवसर मिलता है. वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन (MA/MSc Geography) और UGC NET पास करने के बाद कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का रास्ता खुलता है. 

8. रिमोट सेंसिंग विशेषज्ञ

रिमोट सेंसिंग और GIS में डिप्लोमा या पोस्टग्रेजुएट कोर्स करने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र (NRSC), कृषि, जल संसाधन और पर्यावरण से जुड़े संस्थानों में करियर बनाया जा सकता है. 

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