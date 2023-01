आखिर अमेरिका में भारतीय सबसे ज्यादा कमाई क्यों करते हैं. बिजनेसमैन हर्ष गोयंका ने बताई ये 4 वजहें

बिजनेसमैन हर्ष गोयंका ने भी बताया है कि आखिर क्यों भारतीय अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं (Why indians are earning higher than others in USA). गोयंका ने एक ट्वीट कर भारतीय के सबसे ज्यादा पैसा कमाने की 4 वजहें बताई हैं.

उन्होंने इसके पीछे पहली वजह यह बताया है कि हम अच्छी शिक्षा की कीमत समझे हैं और कीमत भी करते हैं. हम सबसे ज्यादा शिक्षित समूह हैं.

इस के साथ ही हर्ष गोयंका ने भारतीयों की अपनी छाप छोड़ने की दूसरी वजह में कहा है कि हम लोग काफी मेहनती हैं और अपनी आदतों में हम कम खर्चीले भी हैं.

तीसरी वजह में हर्ष गोयंका की राय है कि भारतीय स्मार्ट हैं.

चौथी सबसे महत्वपूर्ण वजह जिसकी वजह से भारतीय अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले बने हैं वह है वे आईटी (Information Technology), इंजीनियरिंग और मेडिसिन फील्ड में हैं जो अमेरिका में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फील्ड हैं.

सभी लोगों को हर्ष गोयंका का यह ट्वीट जरूर देखना चाहिए जिसमें बताया गया है कि इंडियन अमेरिकन 100500 डॉलर रुपया कमाते हैं जबकि चाइनीज अमेरिकन 69100 डॉलर ही कमाते हैं. वहीं पाकिस्तानी भी चीन से कुछ कम पर हैं. पाकिस्तानी अमेरिकी 66200 डॉलर की कमाई करते हैं.