Stock Market Opening: शेयर बाजार में सकारात्मक नोट पर कारोबार की शुरुआत, सेंसेक्स-निफ्टी हरे निशान पर खुले

कल के कारोबार में सेंसेक्स (Sensex) 220.86 अंक (0.37%) टूटकर 60,286.04 पर और निफ्टी (Nifty) 43.10 अंक यानी (0.24%) गिरकर 17,721.50 पर कारोबार का अंत किया था.

सेक्टोरल आधार पर बात करें तो आज आईटी, बैंकिंग, फाइनेंंस, और मेटल्स सेक्टर के शेयरों में खरीदारी देखी जा रही है, जबकि ऑयल एंड गैस शेयरों में बिकवाली देखी जा रही है.

वहीं, अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों आज फिर शानदार तेजी आई है. अडानी ग्रुप (Adani Stocks) की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises Ltd) के साथ-साथ अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (Adani Ports and Special Economic Zone Limited), अडानी विल्मर (Adani Wilmar Ltd), अडानी ट्रांसमिशन (Adani Transmission Ltd) , अडानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) और अंबुजा सीमेंट्स (Ambuja Cements) के शेयर हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं.