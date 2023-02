Stock Market Closing: शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स 377 अंक उछला, निफ्टी 17,870 के ऊपर बंद

आज सेक्‍टोरल इंडेक्‍स में आईटी, फार्मा और मेटल शेयरों में अच्‍छी खरीदारी देखी गई है. जबकि कैपिटल गुड्स इंडेक्‍स में बिकवाली देखी गई. अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स HDFC लाइफ, इंफोसिस, विप्रो आज के टॉप गेनर शेयर्स में शामिल रहे. वहीं, एक्सिस बैंक, एचयूएल, ब्रिटानिया, HDFC बैंक आज के टॉप लूजर शेयर्स की लिस्ट में शामिल थे.

आज अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Adani Enterprises Ltd) 417.05 अंक यानी (23.13%) की जबरदस्त तेजी के साथ 2,220.00 पर बंद हुआ. जबकि अडानी ग्रुप की कई अन्य कंपनियों के शेयर भी हरे निशान पर बंद हुए हैं. इन कंपनियों के शेयरों में अडानी विल्मर लिमिटेड (Adani Wilmar Ltd) 4.99%,अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड (Adani Transmission Ltd) 5.00%, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (Adani Ports and Special Economic Zone Limited) 9.01%, अडानी पावर लिमिटेड (Adani Power Limited) 4.99%, एनडीटीवी (NDTV) 4.98% शामिल हैं.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)