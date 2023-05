Stock Market: शेयर बाजार में छाई हरियाली, सेंसेक्स एक बार फिर 63,000 के पार

इस दौरान लगातार तीसरे दिन तेजी के साथ 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 507.22 अंक बढ़कर 63,008.91 के स्तर पर पहुंच गया. आज के कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स (Sensex Opening Today) करीब 300 अंकों की तेज उछाल के साथ 62,801.54 के लेवल पर खुला. वहीं पिछले दिन यह 62,501.69 के लेवल पर बंद हुआ था.

वही, आज एनएसई निफ्टी 18000 के पार चला गया. आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 141.85 अंक चढ़कर 18,641.20 पर था.सेंसेक्स के शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, भारती एयरटेल, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट और बजाज फाइनेंस तेजी से बढ़ते नजर आए. दूसरी ओर पावर ग्रिड और एचसीएल टेक्नोलॉजीज में गिरावट जा रही है.

शेयर बाजार के अस्थाई आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को शुद्ध रूप से 350.15 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

