सरकार ने Bank of Baroda के MD और CEO संजीव चड्ढा का कार्यकाल 30 जून तक के लिए बढ़ाया

इस बीच, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (Financial Services Institutions Bureau) यानी एफएसआईबी (FSIB) ने बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) के एमडी (MD) के रूप में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देवदत्त चंद (Debadatta Chand) की पदोन्नति की सिफारिश की है. इसके अलावा ब्यूरो ने बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) में एमडी और सीईओ के पद के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रजनीश कर्नाटक (Rajneesh Karnatak) के नाम की भी सिफारिश की है.

आपको बता दें कि एफएसआईबी (FSIB) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks) और वित्तीय संस्थानों (Financial Institutions) के लिए निदेशकों की नियुक्ति की सिफारिश करता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Natendra Modi) की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा एफएसआईबी की सिफारिश पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

ब्यूरो ने नवंबर, 2022 में केनरा बैंक (Canara Bank) के एमडी और सीईओ पद के लिए के सत्यनारायण राजू ( K. Satyanarayana Raju) के नाम का सुझाव दिया था. राजू वर्तमान में बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. उनकेस्थान पर इंडियन बैंक के जनरल मैनेजर (General Manager) एच एस अहलूवालिया (H.S. Ahluwalia) के आने की संभावना है. एफएसआईबी के प्रमुख कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव भानु प्रताप शर्मा हैं.