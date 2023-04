Elon Musk Net Worth: एलन मस्क को लगा बड़ा झटका, पिछले 24 घंटे में गंवा दी करीब 13 बिलियन डॉलर की संपत्ति

बहरहाल मस्क की नेट वर्थ (Elon Musk Net Worth) की बात करें तो टेस्ला के गिरते शेयर प्राइस (Tesla Share Price) का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा. इलेक्ट्रिक-कार निर्माता कंपनी टेस्ला इंक ने पहली तिमाही के नतीजों से निवेशकों को निराश किया और गुरुवार को इसका शेयर प्राइस 9.75% गिरकर 162.99 डॉलर पर आ गया. इधर, स्पेसएक्स के प्रायोगिक स्टारशिप रॉकेट (SpaceX Starship) ने टेक्सास के बोका चिका समुद्र तट स्थित लॉन्च पैड से लॉन्च किया, लेकिन महज 4 मिनट बाद मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर ब्लास्ट हो गया है. हवाई के पास प्रशांत क्षेत्र में ये दुर्घटना हुई.

एलन मस्क की शेयर्स और ऑप्शंस समेत टेस्ला में की हिस्सेदारी, उनके 163.9 बिलियन डॉलर की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा है, हालांकि, स्पेसएक्स इन दिनों ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है. मस्क, दोनों ही कंपनियों के CEO हैं. इसके साथ ही पिछले साल टेकओवर के बाद से वो माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर के भी मालिक बन गए हैं.

Blue Tick को लेकर मस्क का इरादा साफ

ट्विटर ब्लू टिक (Twitter Blue Tick) को लेकर मस्क ने कई हफ्ते पहले ही कंपनी का इरादा साफ कर दिया था कि अब यूजर्स को ब्लू टिक के लिए हर महीने $8 का पेमेंट (Blue Tick Charge) करना पड़ेगा. जिन यूजर्स ने ये विकल्प नहीं चुना, उनके अकाउंट से ​ब्लू​ टिक 20 अप्रैल से हटाने का प्रोसेस शुरु हो गया है. इसको लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स नाराजगी भी जता रहे हैं.

बर्नार्ड अरनॉल्ट के बाद मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति

मस्क फ्रांसीसी लग्जरी टाइकून बर्नार्ड अरनॉल्ट (Bernard Arnault) के बाद दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं और इस साल टेस्ला के 32% प्रॉफिट के चलते उनकी संपत्ति में 26.8 बिलियन डॉलर का उछाल आया है.

Starship प्रोग्राम की प्रगति को लेकर बहुत आशावादी हैं मस्क

ब्लूमबर्ग द्वारा एक्सेस किए गए एक इंटर्नल मेल के मुताबिक, स्पेसएक्स का अभियान फेल होने के बावजूद मस्क ने कर्मियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि स्टारशिप प्रोग्राम की प्रगति को लेकर वो बहुत आशावादी हैं. स्टारशिप लॉन्च के बाद मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा, 'स्टारशिप के रोमांचक परीक्षण लॉन्च पर स्पेसएक्स टीम को बधाई! कुछ महीनों बाद होने वाले अगले टेस्ट लॉन्च के लिए इसने बहुत कुछ सीखा.'

