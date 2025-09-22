विज्ञापन

जुबिन गर्ग और गरिमा सैकिया की लव स्टोरी: एक फैन मेल से हुई शुरूआत, पिता की नाराजगी और शादी तक, कैसे निभाया एक दूजे का साथ

जुबिन गर्ग ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि स्कूल और कॉलेज के दिनों में उनकी कई गर्लफ्रेंड्स रहीं. लेकिन गरिमा से रिश्ता बना वो कुछ अलग ही था.

जुबिन गर्ग और उनकी पत्नी की लवस्टोरी
नई दिल्ली:

जुबिन गर्ग के फैंस को आजकल उनके गानों के साथ-साथ उनकी पर्सनल लाइफ की वो कहानी भी याद आ रही है जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती. हिंंदी, बंगाली, असमिया सहित 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस में गाना गाने वाले ये सिंगर, 19 सितंबर को सिंगापुर में एक हादसे में चला गया. इसी बीच उनकी वाइफ गरिमा सैकिया के साथ उनकी लव स्टोरी फिर से सुर्खियों में आ गई है. इसमें फैन लेटर से रोमांस, फैमिली की दिक्कतें और फिर शादी तक की पूरी जर्नी है. आइए जानते हैं इस स्वीट सी लव स्टोरी को-

लव स्टोरी की शुरुआत एक लेटर से हुई
जुबिन ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि स्कूल और कॉलेज के दिनों में उनकी कई गर्लफ्रेंड्स रहीं. ये रिश्ते उनके क्रिएटिव वर्क को भी इंस्पायर करते रहे. गरिमा सैकिया जो एक फेमस फैशन डिजाइनर हैं, जुबिन के एल्बम्स अनामिका और माया सुनकर दीवानी हो गईं. उस वक्त गरिमा मुंबई में पढ़ाई कर रही थीं और होमसिक फील कर रही थीं. लाइफ में एक क्राइसिस से गुजर रही थीं लेकिन जुबिन के गाने उन्हें फिर से जिंदगी से जोड़ने लगे. उन्होंने जुबिन को एक लेटर लिखा.

किस्मत का खेल देखिए, जुबिन हर फीमेल फैन के मेल का जवाब नहीं देते थे, लेकिन गरिमा के लेटर का दिया. बस फिर तो लेटर्स का सिलसिला शुरू हुआ और दोनों के बीच प्यार पनप गया.

लव स्टोरी में आया ट्विस्ट

गरिमा के लेटर के बाद जुबिन और उनके बीच बातें शुरू हो गईं. धीरे-धीरे चैट्स मुलाकातों में बदल गईं और दोनों का प्यार पक्का हो गया. लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था. गरिमा के घरवालों को खासकर उनके पापा को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया. जुबिन और गरिमा की केमिस्ट्री भी कुछ कॉम्पलिकेटेड थी.  जुबिन का कभी-कभी बेचैन सा मिजाज गरिमा को परेशान कर देता था. एक बार तो गरिमा ने सोच लिया कि अब ये रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर है.

ब्रेकअप और फिर शादी
ब्रेकअप के बाद जुबिन का दिल टूट गया. वो बहुत उदास रहे और उनका काम भी रुक गया. लेकिन ये इमोशनल ड्रामा ज्यादा दिन नहीं चला. आखिर में 4 फरवरी 2002 को जुबिन और गरिमा ने शादी कर ली. 20 साल से ज्यादा वक्त तक गरिमा उनके साथ हर कदम पर डटी रहीं. जुबिन के करियर के अच्छे-बुरे दिन हों या उनकी क्रिएटिव उलझनें, गरिमा हमेशा उनका पक्का साथ रहीं.

गारिमा का दिल छूने वाला वीडियो
जब जुबिन का पार्थिव शरीर गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लाया गया तब गरिमा का एक वीडियो खूब वायरल हुआ. इसमें वो रोते हुए हाथ जोड़कर फैंस से गुजारिश कर रही थीं कि उनके हसबैंड के आखिरी सफर में शांति रखें. जुबिन के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर इस वीडियो में गरिमा ने ये भी कहा कि उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, जिनके खिलाफ FIR दर्ज है, को लास्ट राइट्स में शामिल होने देना चाहिए.

जुबिन की मौत की वजह
पहले खबरें आईं कि जुबिन की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान किसी हादसे में हुई. लेकिन असम के चीफ मिनिस्टर ने साफ किया कि वो बिना लाइफ जैकेट के स्विमिंग कर रहे थे और बेहोश हो गए. सिंगापुर हाई कमीशन ने डेथ सर्टिफिकेट में डूबने को मौत की वजह बताया. असम गवर्नमेंट अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मंगा रही है ताकि सही वजह पता चल सके.

