जुबीन गर्ग के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़, वाइफ गरिमा सैकिया का रोना देख टूटा फैंस का दिल

असम के सिंगर जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर रविवार को दिल्ली से गुवाहाटी एयरपोर्ट के बाद उनके घर ले जाया गया. वहीं उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने सिंगर का पार्थिव शरीर लिया और ताबूत को गले लगाते ही फूट-फूट कर रो पड़ीं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि या अली फेम सिंगर जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन हो गया था. इसके चलते असम भर से उनके चाहने वाले उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचते हुए नजर आए. इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसे देखने के बाद फैंस भी इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं.

इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा ने भी आईजीआई हवाई अड्डे पर दिवंगत सिंगर को श्रद्धांजलि दी थी. वहीं गुवाहाटी में कई फैंस ने सिंगर को श्रद्धांजलि देते हुए मोमबत्ती जलाई थी. बता दें कि असम सरकार ने घोषणा की है कि जुबीन का पार्थिव शरीर रविवार, 21 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक फैंस और उनके चाहने वालों के अंतिम दर्शन के लिए गुवाहाटी के सरुसजाई स्थित अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखा जाएगा.

इससे पहले असम सरकार ने जुबीन के निधन पर 20 से 22 सितंबर तक तीन दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया. इस दौरान कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम या उत्सव नहीं होगा. मुख्य सचिव ने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से पोस्ट शेयर कर कहा, "असम सरकार अत्यंत दुःख के साथ सूचित करती है कि जीवन से भी महान कलाकार, सांस्कृतिक प्रतीक, फिल्म निर्माता और लाखों लोगों के दिलों की धड़कन जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर रविवार को सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (सरसजाई स्टेडियम) में मित्रों, अनुयायियों और प्रशंसकों के अंतिम दर्शन हेतु रखा जाएगा. सभी से अनुरोध है कि वे असम के प्रिय सपूत की अंतिम यात्रा को गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न कराने और उसे सदैव स्मरण रखने योग्य विदाई बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें."