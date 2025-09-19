विज्ञापन

सिंगर जुबीन गर्ग का लास्ट पोस्ट वायरल, मौत से एक दिन पहले कहा था- आप सभी मेरे...

फिल्म गैंगस्टर में सॉन्ग या अली गाकर देशभर में मशहूर हुए सिंगर जुबीन गर्ग की आज 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत हो गई. सिंगर की उम्र 52 साल थी और उनकी मौत से म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.

जुबीन गर्ग का आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट वायरल
नई दिल्ली:

फिल्म गैंगस्टर में सॉन्ग या अली गाकर देशभर में मशहूर हुए सिंगर जुबीन गर्ग की आज 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत हो गई. सिंगर की उम्र 52 साल थी और उनकी मौत से म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. जुबीन अपने इवेंट के लिए हाल ही में सिंगापुर गए थे और वहां से अपने फैंस के लिए एक पोस्ट भी शेयर किया था. यह सिंगर का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट है, जिसमें वह अपने इवेंट के बारे में जानकारी देते दिख रहे हैं. जुबीन ने अपना आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट बीती 18 सितंबर को किया था. आइए जानते अपने आखिरी पोस्ट में क्या-क्या बोले थे सिंगर.

जुबीन गर्ग का आखिरी इंस्टा पोस्ट

जुबीन ने अपने आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, 'सिंगापुर के दोस्तों, मैं आपको 20 और 21 सितंबर को सिंगापुर के सनटेक में आयोजित होने वाले चौथे पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में आमंत्रित करना चाहता हूं. आइए और भारत के अनोखे हिस्से को देखिए. हम बेहतरीन कृषि, शिल्प उत्पाद, चाय का अनुभव, नृत्य, फैशन शो और शाम के संगीत कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं. जिनमें भारत के पूर्वोत्तर के रॉक बैंड और रैपर्स पेश करेंगे. मैं पूरे फेस्टिवल में सांस्कृतिक ब्रांड एंबेसडर के रूप में मौजूद रहूंगा और 20 तारीख की शाम को अपने लोकप्रिय हिंदी, बंगाली और असमिया गानों से मनोरंजन करूंगा. मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं. यह शनिवार और रविवार को होगा और यहां एंट्री बिल्कुल फ्री है, सभी आइए और हमारा समर्थन कीजिए, चीयर्स!".

इन गानों से हुए पॉपुलर

बता दें, जुबीन गर्ग ने बॉलीवुड में एक से एक गाने गाए हैं. इसमें साल 2006 में रिलीज हुई इमरान हाशमी और कंगना रनौत स्टारर फिल्म गैंगस्टर के गाने या अली ने उन्हें देशभर में पहचान दिलाई थी. इस गाने के लिए उन्हें ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड (GIFA) 2006 भी मिला था. साल 2007 में उनकी एल्बम जिंदगी रिलीज हुई थी. इसके बाद उन्होंने बंगाली फिल्म 'मोन मने ना' का टाइटल सॉन्ग गया था. उनके पॉपुलर गानों में 'या अली' के अलावा सुबह सुबह, मैं हूं डॉन, अब मुझको जीना, दिलरुबा शामिल हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

