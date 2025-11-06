विज्ञापन

जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म ने रच डाला इतिहास! बनी इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली....

असम के फेमस सिंगर रहे जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले बड़े पर्दे पर धमाल मचा रही है और इस साल की असमिया सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई.

जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म ने रचा इतिहास
नई दिल्ली:

असम के जाने-माने गायक और एक्टर जुबीन गर्ग की इसी साल सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत हो गई थी, उनकी आखिरी फिल्म 31 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई और रिलीज के केवल चार से पांच दिनों में ही फिल्म ने इतिहास रच दिया. ये फिल्म अब असमिया सिनेमा की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली असमिया फिल्म बनी. आइए आपको बताते हैं इस फिल्म के कलेक्शन के बारे में और क्यों ये फिल्म दर्शकों के लिए बेहद खास है.

जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म का कलेक्शन

रिपोर्ट्स के अनुसार, जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले ने अब तक 7.75 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म आसानी से 15 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लेगी, जिससे ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली असमिया फिल्म बिदुरभाई को पीछे छोड़ देगी, जो साल 2024 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी. जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले 31 अक्टूबर को रिलीज की गई थी, जिसने पहले दिन 1.85 करोड़ रुपए की कमाई की थी. ये असमिया फिल्मों के इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म मानी जा रही है. वहीं, सोमवार को भी इस फिल्म ने 1.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. जबकि फिल्म का बजट 5 करोड़ का बताया गया है.

क्यों खास है जुबीन गर्ग की फिल्म

रोई रोई बिनाले सिर्फ इसलिए खास नहीं है क्योंकि ये जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म है, बल्कि इस फिल्म का म्यूजिक भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा हैं. इसमें जुबीन की आवाज का इस्तेमाल किया गया है, जो उसे और ज्यादा इमोशनल बना देता है. फिल्म का डायरेक्शन राजेश भुयान ने किया हैं. जुबीन के अलावा इसमें मौसमी अलीफा, विक्टर बनर्जी, अचुरज्या बोरपात्रा और यशश्री भुयान जैसे एक्टर एक्ट्रेस भी हैं. ये फिल्म जुबीन गर्ग की मौत के डेढ़ महीने बाद रिलीज हुई, बता दें कि 52 वर्षीय जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में स्विमिंग के दौरान स्कूबा डाइविंग करने के वक्त मौत हो गई थी, उनकी मौत की जांच अभी चल रही है जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. 

Zubeen Garg, Roi Roi Binale
