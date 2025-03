धनाश्री वर्मा से अलग होते ही युजवेंद्र चहल की जिंदगी में आया नया प्यार! फाइनल मैच में मिस्ट्री गर्ल के साथ आए नजर

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल कोरियोग्राफर धनाश्री वर्मा से तलाक की अफवाहों के बीच सुर्खियों में हैं. हाल ही में चहल की आरजे महवश के साथ एक तस्वीर वायरल हुई जिससे उनके नए कनेक्शन की अफवाह ने जोर पकड़ लिया. हालांकि महवश ने अफवाहों को "बेबुनियाद" बताया. चल रही चर्चाओं के बावजूद चहल को महवश के साथ ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल को इंजॉय करते देखा गया जिससे फैन्स को उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की और एक्साइटमेंट हो गई.

आरजे महवश ने चहल के साथ डेटिंग की अफवाहों के बारे में क्या कहा?

उनके नोट में लिखा था, "इंटरनेट पर कुछ आर्टिकल और अटकलें चल रही हैं. यह देखना वाकई मजेदार है कि ये अफवाहें कितनी निराधार हैं. अगर आप अपोजिट सेक्स के किसी शख्स के साथ देखे जाते हैं तो क्या इसका मतलब है कि आप उन्हें डेट कर रहे हैं? मुझे माफ करें, यह कौन सा साल है? और फिर आप सभी कितने लोगों को डेट कर रहे हैं?"

"मैं अब 2-3 दिनों से पेशेंस रख रही हूं लेकिन मैं किसी भी पीआर टीम को दूसरे लोगों की तस्वीरों को छिपाने के लिए मेरा नाम इसमें नहीं घसीटने दूंगी. आरजे महवश ने कहा, "लोगों को मुश्किल समय में अपने दोस्तों और परिवार के साथ शांति से रहने दें."

