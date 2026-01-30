विज्ञापन

फिर रिलीज हो रही 2002 की सबसे रोमांटिक फिल्म, 23 साल बाद अब ऐसी दिखती हैं 'ये दिल आशिकाना' की एक्ट्रेस जिविधा सिंह

साल 2002 में आई फिल्म 'ये दिल आशिकाना' तो आपको याद ही होगी. री-रिलीज के दौर में यह फिल्म फिर से बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है. इस फिल्म में करण नाथ और जिविधा शर्मा को मुख्य भूमिका में देखा गया था.

री-रिलीज हो रही ये दिल आशिकाना फिल्म
साल 2002 में आई फिल्म 'ये दिल आशिकाना' तो आपको याद ही होगी. री-रिलीज के दौर में यह फिल्म फिर से बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है. इस फिल्म में करण नाथ और जिविधा शर्मा को मुख्य भूमिका में देखा गया था. इस फिल्म के गाने बहुत फेमस हुए थे और फिल्म को भी लोगों ने खूब पसंद किया था. आज फिल्म को रिलीज हुए 23 साल से अधिक का समय हो चला है और इतने सालों में एक्टर्स का लुक भी काफी बदल गया है. मूवी की एक्ट्रेस जिविधा शर्मा की लेटेस्ट फोटो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में जिविधा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं. 

जिविधा शर्मा सोशल मीडिया पर रहती हैं एक्टिव 

जिविधा शर्मा इंस्टाग्राम पर खूब एक्टिव रहती हैं. एक्ट्रेस का इंस्टा अकाउंट उनकी खूबसूरत तस्वीरों से भरा पड़ा है. आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि 21 साल बाद भी जिविधा उतनी ही यंग और ग्लैमरस दिखती हैं. जिविधा की फोटो देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि इतने साल बाद भी कोई पहले की तरह ही दिखे. ये दिल आशिकाना की एक्ट्रेस जिविधा शर्मा को लाल रंग की साड़ी और खुले बालों में देखा जा सकता है. जिविधा की ये फोटो आईफा अवार्ड की है. इस तस्वीर में कैमरे की तरफ देख मुस्कुराते हुए जिविधा बहुत प्यारी लग रही हैं.

फैंस ने दी जिविधा की फोटो पर प्रतिक्रियाएं

जिविधा शर्मा की फोटो पर लोगों ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा है, 'मुझे आपसे उसी समय प्यार हो गया था, जब मैंने आपको ये दिल आशिकाना फिल्म में देखा था'. तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है, 'बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है आपकी. आप फिल्मों में कमबैक क्यों नहीं करती?". इस तरह से हार्ट इमोजी भी कमेंट कर लोग जिविधा शर्मा की फोटो पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं. 

