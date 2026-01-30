इन तीन एक्ट्रेस को सता रहा रशीद, सलीम और फैजान का डर, शादी कर बर्बाद की जिंदगी, झकझोर देगा 'द केरल स्टोरी 2' का टीजर

फिल्ममेकर विपुल अमृतलाल शाह की आने वाली फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का टीजर रिलीज हो चुका है. यह फिल्म पहली 'द केरल स्टोरी' की कहानी को आगे बढ़ाती है और सामाजिक मुद्दों को बड़े पर्दे पर उतारने का बड़ा प्रयास है. इस बार कहानी संवेदनशील के साथ-साथ चुनौतीपूर्ण और भावनाओं से भरी है. फिल्म का टीजर दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगा. टीजर में दिखाया गया है कि तीन हिंदू लड़कियों की जिंदगी अचानक बदल जाती है. इन लड़कियों की भूमिका उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया ने निभाई है. कहानी में तीनों का मुस्लिम लड़कों से प्यार और संबंध दिखाया गया है, लेकिन धीरे-धीरे यह पता चलता है कि इनके रिश्तों के पीछे एक गहरी साजिश है. प्यार और विश्वास के रिश्ते धीरे-धीरे धोखे और धर्म परिवर्तन की जटिलताओं में बदल जाते हैं.

टीजर में उल्का, ऐश्वर्या और अदिति हिजाब पहने अपना दर्द बयां करती हैं कि कैसे उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन किया गया, लेकिन इस बार वह सिर्फ हालात का शिकार बनकर नहीं रहेंगी, बल्कि सवाल करेंगी, आवाज उठाएंगी और अपने साथ हुए धोखे का जवाब देंगी. टीजर के आखिर में एक डायलॉग सुनाई देता है- 'अब सहेंगे नहीं… लड़ेंगे.'

विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म को आशीष ए. शाह ने सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले को-प्रोड्यूस किया है. वहीं निर्देशन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कामाख्या नारायण सिंह ने संभाली है. 'द केरला स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

फिल्म के पहले पार्ट यानी 'द केरल स्टोरी' में अदा शर्मा, योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी लीड रोल में थीं, जिन्होंने केरल की तीन हिंदू लड़कियों शालिनी, नीमा और गीतांजलि की भूमिका निभाई थी. वह इस्लाम में परिवर्तित करने के एक गुप्त एजेंडा का शिकार हो जाती है. इसके बाद उन्हें आईएसआईएस आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान भेजा जाता है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की थी.