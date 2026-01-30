विज्ञापन

वैलेंटाइन वीक में फिर चलेगा रोमांस का जादू, री रिलीज होगी 2002 की ये म्यूजिकल रोमांटिक मूवी

24 साल बाद रोमांटिक फिल्म ये दिल आशिकाना एक बार फिर थिएटर्स में लौट रही है. 13 फरवरी 2026 को वैलेंटाइन वीक में फिल्म री रिलीज होगी. नए अंदाज में री एडिट की गई इस फिल्म में करण नाथ और जिविधा शर्मा का प्यार फिर बड़े पर्दे पर जादू बिखेरेगा.

Read Time: 3 mins
Share
वैलेंटाइन वीक में फिर चलेगा रोमांस का जादू, री रिलीज होगी 2002 की ये म्यूजिकल रोमांटिक मूवी
वैलेंटाइन वीक में फिर चलेगा रोमांस का जादू,री रिलीज होगी ये रोमांटिक मूवी

वैलेंटाइन वीक को खास बनाना हो तो बॉलीवुड की रोमांटिक मूवीज से ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी आशिकों के लिए वैलेंटाइन के सीजन की वैल्यू खूब समझती है. शायद इसलिए वैलेंटाइन वीक को खास बनाने के लिए बॉलीवुड खास पेशकश लेकर हाजिर हो ही जाता है. इस बार वैलेंटाइन के मौके पर एक पुरानी रोमांटिक मूवी को फिर से रिलीज करने की तैयारी है. इस फिल्म का नाम है ये दिल आशिकाना. जो फिर से वैलेंटाइन से एक दिन पहले सिनेमा घरों में धमाल मचा सकती है.  

ये भी पढ़ें: OTT पर जमकर धूम मचा रही है ये फ्लॉप फिल्म, दो महीने पहले हुई थी रिलीज, स्ट्रीम होते ही दीवाने हुए लोग

फिर होगी रिलीज

2002 में रिलीज हुई रोमांटिक फिल्म ‘ये दिल आशिकाना' एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटने के लिए तैयार है. वैलेंटाइन डे से ठीक पहले, 13 फरवरी को फिल्म को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इंस्टाग्राम पर ये डिटेल शेयर की हैं. खास बात ये है कि 24 साल बाद लौट रही इस फिल्म को आज के दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए री एडिट किया गया है. ये उन फिल्मों में से है, जिसने अपने दौर में म्यूजिक और इमोशनल लव स्टोरी से लोगों का दिल जीता था. फिल्म के गाने आज भी प्लेलिस्ट में जगह बनाए हुए हैं. अब मेकर्स ने इसे नए कट, बेहतर प्रेजेंटेशन और आज के दर्शकों के टेस्ट के मुताबिक पेश किया है, ताकि पुरानी यादों के साथ साथ नई जनरेशन भी इस प्रेम कहानी से जुड़ सके.

स्टारकास्ट, डायरेक्शन और 2000s का रोमांटिक जादू

फिल्म को डायरेक्ट किया है कुकू कोहली ने. जिन्होंने फूल और कांटे जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई थी. ‘ये दिल आशिकाना' में लीड रोल में नजर आए थे करण नाथ और जिविधा शर्मा. फिल्म की कहानी प्यार, धोखे, साजिश और इमोशंस से भरपूर थी. जिसने उस दौर में युवाओं को खासा प्रभावित किया था. 24 साल बाद इसकी री-रिलीज सिर्फ एक फिल्म की वापसी नहीं, बल्कि उस दौर के रोमांस, म्यूजिक और सिनेमाई अहसास की भी वापसी है. ओटीटी के जमाने में थिएटर में क्लासिक रोमांटिक फिल्म देखना दर्शकों के लिए एक अलग एक्सपीरियंस होगा

.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yeh Dil Aashiqana, Yeh Dil Aashiqana Re Release, Movie Yeh Dil Aashiqana, Kuku Kohli, Karan Nath
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com