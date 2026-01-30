वैलेंटाइन वीक में फिर चलेगा रोमांस का जादू, री रिलीज होगी 2002 की ये म्यूजिकल रोमांटिक मूवी

वैलेंटाइन वीक को खास बनाना हो तो बॉलीवुड की रोमांटिक मूवीज से ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी आशिकों के लिए वैलेंटाइन के सीजन की वैल्यू खूब समझती है. शायद इसलिए वैलेंटाइन वीक को खास बनाने के लिए बॉलीवुड खास पेशकश लेकर हाजिर हो ही जाता है. इस बार वैलेंटाइन के मौके पर एक पुरानी रोमांटिक मूवी को फिर से रिलीज करने की तैयारी है. इस फिल्म का नाम है ये दिल आशिकाना. जो फिर से वैलेंटाइन से एक दिन पहले सिनेमा घरों में धमाल मचा सकती है.

फिर होगी रिलीज

2002 में रिलीज हुई रोमांटिक फिल्म ‘ये दिल आशिकाना' एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटने के लिए तैयार है. वैलेंटाइन डे से ठीक पहले, 13 फरवरी को फिल्म को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इंस्टाग्राम पर ये डिटेल शेयर की हैं. खास बात ये है कि 24 साल बाद लौट रही इस फिल्म को आज के दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए री एडिट किया गया है. ये उन फिल्मों में से है, जिसने अपने दौर में म्यूजिक और इमोशनल लव स्टोरी से लोगों का दिल जीता था. फिल्म के गाने आज भी प्लेलिस्ट में जगह बनाए हुए हैं. अब मेकर्स ने इसे नए कट, बेहतर प्रेजेंटेशन और आज के दर्शकों के टेस्ट के मुताबिक पेश किया है, ताकि पुरानी यादों के साथ साथ नई जनरेशन भी इस प्रेम कहानी से जुड़ सके.

स्टारकास्ट, डायरेक्शन और 2000s का रोमांटिक जादू

फिल्म को डायरेक्ट किया है कुकू कोहली ने. जिन्होंने फूल और कांटे जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई थी. ‘ये दिल आशिकाना' में लीड रोल में नजर आए थे करण नाथ और जिविधा शर्मा. फिल्म की कहानी प्यार, धोखे, साजिश और इमोशंस से भरपूर थी. जिसने उस दौर में युवाओं को खासा प्रभावित किया था. 24 साल बाद इसकी री-रिलीज सिर्फ एक फिल्म की वापसी नहीं, बल्कि उस दौर के रोमांस, म्यूजिक और सिनेमाई अहसास की भी वापसी है. ओटीटी के जमाने में थिएटर में क्लासिक रोमांटिक फिल्म देखना दर्शकों के लिए एक अलग एक्सपीरियंस होगा

.