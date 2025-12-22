Year Ender 2025: इस साल के शानदार 'कोलैब', जिसने भारतीय सिनेमा और टेलीविजन को दिया  बहुत कुछ खास 

साल 2025 भारतीय सिनेमा के लिए लाजवाब रहा है. बात चाहे सुपरहिट फिल्मों की हो या फिर बेहतरीन गानों की, साल 2025 हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरा है. इस साल बनी कुछ जोड़ियों और गानों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. आज हम साल 2025 के उन्हीं पांच बेस्ट कोलैबोरेशन के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आने वाले सालों में भी याद किया जाएगा. अंग्रेजी भाषा के गीतकार एड शीरन और अरिजीत का धमाकेदार कोलैबोरेशन साल 2025 में हुआ, जहां दोनों ने सुपरहिट सॉन्ग 'सैफायर' को साथ मिलकर गाया. यह सॉन्ग एड शीरन की एल्बम 'प्रे' का हिस्सा है. यह इसलिए खास है क्योंकि गाने में दोनों सिंगर्स के वोकल और संगीत के लिए गिटार, तबला और सितार का इस्तेमाल किया.

गाने की शुरुआत एड शीरन के वोकल से होती है, लेकिन गाने का बेस्ट पार्ट, 'चम-चम चमके' है, जिसे दोनों ने गाया है. 'सैफायर' दो देशों की अलग संस्कृति और सभ्यता का मिलन भी है. यह कोलैब तब हुआ, जब एड शीरन अपने पिता के साथ भारत आए थे. उन्होंने अरिजीत सिंह के होमटाउन में काम किया.

दिलजीत दोसांझ और रैपर हनुमान काइंड जैसे सिंगर्स का कोलैब लोगों के लिए तोहफा रहा. इसने 'धुरंधुर' फिल्म के गाने 'इज-इज' में जान डाल दी. दिलजीत दोसांझ की आवाज ने गाने को दमदार बनाया और हनुमानकाइंड के इंग्लिश रैप ने गाने में कई भावनाओं को उड़ेल दिया. गाने में इस्तेमाल की गई लाइन्स 'रेडी ऑर नॉट' और 'इज-इज' टर्निंग पाइंट हैं.

धनुष और कृति सेनन को इस साल की सबसे हिट जोड़ी के तौर पर देख सकते हैं. पर्दे पर कई रोमांटिक जोड़ियां आईं, लेकिन धनुष और कृति सेनन की 'तेरे इश्क में' की दमदार केमिस्ट्री ने फैंस को एंटरटेन किया. दर्शकों से लेकर आलोचकों तक का मानना था कि फिल्म में धनुष और कृति की एक्टिंग बिल्कुल नेचुरल लगी.

चौथे नंबर पर बिल गेट्स और भारतीय टेलीविजन के कोलैबोरेशन को कैसे भुलाया जा सकता है. टीवी के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में गेट्स को देखा गया. उन्होंने मातृ एवं बाल स्वास्थ्य के मुद्दे पर तुलसी से चर्चा की थी. यह चर्चा शो में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी. एकता कपूर भारतीय टेलीविजन की पहली निर्माता बनीं, जिन्होंने अपने सीरियल में बिल गेट्स की एंट्री कराई.

ऋतिक रोशन और साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर का कोलैब भी सुर्खियों में रहा. बहुत कम बार ही ऐसा देखा गया है, जब साउथ और हिंदी सिनेमा के बड़े स्टार एक साथ स्क्रीन शेयर करें. दोनों ही अभिनेता फिल्म में लीड रोल में दिखे. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म औसत रही.