यश ने KGF अभिनेता हरीश राय को अर्पित की पुष्पांजलि, अंतिम संस्कार में शोकाकुल बेटे को दी सांत्वना

केजीएफ में चाचा के किरदार से मशहूर हुए दिग्गज कन्नड़ अभिनेता हरीश राय का गुरुवार को 55 साल की उम्र में निधन हो गया. वह एक साल से ज़्यादा समय से स्टेज 4 थायराइड कैंसर से जूझ रहे थे. अभिनेता का बेंगलुरु के किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी में इलाज चल रहा था. यश को दिवंगत अभिनेता को एक बड़ी माला पहनाकर अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए देखा गया. वह उनके बेटे के पास खड़े थे, जो फूट-फूट कर रो पड़ा.

उनके निधन से कन्नड़ इंडस्ट्री शोक में डूबा हुआ है रिपोर्टों के मुताबिक उन्हें कैंसर था जिससे वह हार गए।। pic.twitter.com/pjEEMOczSO — Deepesh Patel (@Deepeshpatel87) November 7, 2025

यश ने पुष्पांजलि अर्पित की

एक्स पर अभिनेता के फैन अकाउंट्स द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में यश सफेद शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहे थे. वह हाथ जोड़कर वहां खड़े कई लोगों का अभिवादन कर रहे थे. हरीश को एक कांच के ताबूत में रखा गया था, और यश आगे आए और उसके ऊपर एक बड़ी माला चढ़ाई. बाद में, उन्हें दिवंगत अभिनेता के बेटे रोशन के पास खड़े देखा गया, जो फूट-फूट कर रो पड़े. यश ने सिर हिलाया और शोकाकुल बेटे को गले लगाया, जबकि वह भावुक होते हुए बोल रहे थे.

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने हरीश के निधन की खबर की पुष्टि की, और एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) के ज़रिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. शिवकुमार ने कन्नड़ में लिखा, "कन्नड़ सिनेमा के प्रसिद्ध खलनायक अभिनेता हरीश राय का निधन एक अत्यंत दुखद घटना है. कैंसर से पीड़ित हरीश रॉय के निधन से फिल्म उद्योग में शोक देखा गया."

उन्होंने आगे कहा, "ओम, हैलो यम, केजीएफ और केजीएफ 2 जैसी फिल्मों में हरीश रॉय ने शानदार अभिनय किया और सभी का ध्यान आकर्षित किया. मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और ईश्वर उनके परिवार और प्रियजनों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें. ओम शांति."अपने दशकों लंबे करियर के दौरान राय ने कन्नड़, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया और आलोचकों और दर्शकों दोनों की प्रशंसा अर्जित की.