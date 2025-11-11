जीतेंद्र की तबीयत को लेकर बेटे तुषार कपूर ने दी अपडेट, कल बैलेंस बिगड़ा तो जमीन पर गिर पड़े थे जम्पिंग जैक

Jeetendra Health Update: बॉलीवुड के लीजेंड्री स्टार जीतेंद्र का एक वीडियो कल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. दरअसल जीतेंद्र सुजैन खान की मां और संजय खान की पत्नी जरीन खान के निधन के बाद उनकी प्रेयरमीट पर पहुंचे थे. यहां अचानक उनका पैर स्लिप हो गया और वह नीचे गिर पड़े. वहां पर कोई नहीं था जो उन्हें संभाल सके और ऐसे में जीतेंद्र सीधे जमीन पर गिरे. हालांकि उनके गिरते ही कुछ लोग उन्हें संभालने के लिए आगे और उन्हें दोबारा खड़े होने में मदद की.

वीडियो देख सोशल मीडिया पर उनके फैन्स परेशान हो गए. सभी को इस बात की चिंता था कि उनकी तबीयत ठीक तो है या नहीं. या कहीं जीतू जी को कई चोट तो नहीं लग गई. इस तरह के कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए जीतेंद्र के बेटे तुषार कपूर ने उनकी सेहत को लेकर अपडेट दी. तुषार ने बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए बताया कि जीतेंद्र ठीक हैं. तुषार ने कहा, वह बिल्कुल ठीक हैं...बस गिर गए थे लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ.

तुषार की इस हेल्थ अपडेट के बाद फैन्स ने भी राहत की सांस ली क्योंकि इस उम्र में छोटीमोटी चोट भी बड़ी मुसीबत बन सकती है. लेकिन अच्छी खबर है जीतेंद्र बिल्कुल स्वस्थ हैं. फिल्मी करियर की बात करें तो जीतेंद्र की तारीफ में क्या ही शब्द कहें जाएं वो अपने जमाने के सुपरस्टार थे. व्हाइट कपड़ों का उनका स्टाइल आज भी फैन्स के बीच पॉपुलर है. वह एक ऐसे स्टार थे जो जूते भी सफेद ही पहना करते थे.