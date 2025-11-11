विज्ञापन

जीतेंद्र की तबीयत को लेकर बेटे तुषार कपूर ने दी अपडेट, कल बैलेंस बिगड़ा तो जमीन पर गिर पड़े थे जम्पिंग जैक

Jeetendra Health Update: तुषार कपूर की इस हेल्थ अपडेट के बाद फैन्स ने भी राहत की सांस ली क्योंकि इस उम्र में छोटी-मोटी चोट भी बड़ी मुसीबत बन सकती है.

Read Time: 2 mins
Share
जीतेंद्र की तबीयत को लेकर बेटे तुषार कपूर ने दी अपडेट, कल बैलेंस बिगड़ा तो जमीन पर गिर पड़े थे जम्पिंग जैक
Jeetendra Health Update: जीतेंद्र हेल्थ अपडेट
Social Media
नई दिल्ली:

Jeetendra Health Update: बॉलीवुड के लीजेंड्री स्टार जीतेंद्र का एक वीडियो कल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. दरअसल जीतेंद्र सुजैन खान की मां और संजय खान की पत्नी जरीन खान के निधन के बाद उनकी प्रेयरमीट पर पहुंचे थे. यहां अचानक उनका पैर स्लिप हो गया और वह नीचे गिर पड़े. वहां पर कोई नहीं था जो उन्हें संभाल सके और ऐसे में जीतेंद्र सीधे जमीन पर गिरे. हालांकि उनके गिरते ही कुछ लोग उन्हें संभालने के लिए आगे और उन्हें दोबारा खड़े होने में मदद की.

वीडियो देख सोशल मीडिया पर उनके फैन्स परेशान हो गए. सभी को इस बात की चिंता था कि उनकी तबीयत ठीक तो है या नहीं. या कहीं जीतू जी को कई चोट तो नहीं लग गई. इस तरह के कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए जीतेंद्र के बेटे तुषार कपूर ने उनकी सेहत को लेकर अपडेट दी. तुषार ने बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए बताया कि जीतेंद्र ठीक हैं. तुषार ने कहा, वह बिल्कुल ठीक हैं...बस गिर गए थे लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ.

तुषार की इस हेल्थ अपडेट के बाद फैन्स ने भी राहत की सांस ली क्योंकि इस उम्र में छोटीमोटी चोट भी बड़ी मुसीबत बन सकती है. लेकिन अच्छी खबर है जीतेंद्र बिल्कुल स्वस्थ हैं. फिल्मी करियर की बात करें तो जीतेंद्र की तारीफ में क्या ही शब्द कहें जाएं वो अपने जमाने के सुपरस्टार थे. व्हाइट कपड़ों का उनका स्टाइल आज भी फैन्स के बीच पॉपुलर है. वह एक ऐसे स्टार थे जो जूते भी सफेद ही पहना करते थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jeetendra Fall Video, Tusshar Kapoor On Jeetendra Fall, Jeetendra Health Update, Jeetendra Fell Down
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com