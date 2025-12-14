विज्ञापन

यामी गौतम की फिल्म हक देखने के बाद कुछ ऐसा था पति आदित्य धर का रिएक्शन, बोलीं- वो एक पिता बनकर...

यामी गौतम ने बताया है कि उनके पति फिल्ममेकर आदित्य धर प्रोफेशनल फ्रंट पर उनके सबसे बड़े सपोर्ट पिलर हैं. एक्टर ने बताया कि वह हमेशा अपने काम पर उनके फीडबैक का इंतजार करती हैं और कहा कि उनकी लेटेस्ट रिलीज 'हक' देखने के बाद उनके पास उनकी तारीफ के सिवा कुछ नहीं था.

यामी गौतम ने बताया है कि उनके पति फिल्ममेकर आदित्य धर प्रोफेशनल फ्रंट पर उनके सबसे बड़े सपोर्ट पिलर हैं. एक्टर ने बताया कि वह हमेशा अपने काम पर उनके फीडबैक का इंतजार करती हैं और कहा कि उनकी लेटेस्ट रिलीज 'हक' देखने के बाद उनके पास उनकी तारीफ के सिवा कुछ नहीं था. यामी गौतम और आदित्य धर पहली बार 2019 की ब्लॉकबस्टर 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' में काम करते हुए मिले थे.मिड-डे इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में यामी ने एक मां, अपने पति और एक पिता के तौर पर आदित्य के बारे में बात की. उन्होंने माना कि आदित्य एक पिता बनकर उनका बोझ बांटते हैं और उन्हें काम करते रहने के लिए हिम्मत देते हैं.

यामी ने कहा, "जब उन्होंने 'हक' देखी तो उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी बातें कहीं. मैं हमेशा एक एक्टर के तौर पर अपने काम पर उनके फीडबैक का इंतजार करती हूं. मां बनना मेरी जिंदगी में एक आशीर्वाद है, लेकिन जैसा मैं चाहती हूं, वैसा ही काम करना चाहती हूं." मां बनने के बाद काम फिर से शुरू करने के बारे में बात करते हुए यामी ने बताया, “शुरू में मां होने का एहसास था, मैं इतनी जल्दी काम फिर से शुरू कर रही थी. लेकिन मेरी मां ने मुझसे कहा था कि मां बनने की भावना को खुद को रोकने न दूं क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक इंडिपेंडेंट औरत बनने के लिए कड़ी मेहनत की है.”

 यामी और आदित्य की पहली मुलाकात 2019 की ब्लॉकबस्टर उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक पर काम करते समय हुई थी, जहां आदित्य ने फिल्म डायरेक्ट की थी और यामी ने एक अहम रोल निभाया था. यह दोस्ती के तौर पर शुरू हुआ, वह धीरे-धीरे एक गहरे कनेक्शन में बदल गया. महीनों तक अपने रिश्ते को प्राइवेट रखने के बाद यामी और आदित्य ने जून 2021 में अपनी शादी की अनाउंसमेंट करके फैंस को सरप्राइज़ दिया. 2024 में उनके बेटे वेद  के जन्म के साथ उनका रिश्ता एक और खूबसूरत पड़ाव पर पहुंच गया.

