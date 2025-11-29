सनी देओल की रिश्तेदार बनेंगी दीपिका पादुकोण? बहन अनिशा पादुकोण करने वाली हैं इनसे शादी!

बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार दीपिका पादुकोण की बहन अनिशा पादुकोण की शादी की खबरें सामने आई हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, बैंगलुरू की गोल्फर जल्द ही रोहन आचार्य से शादी करेंगी, जिसकी घोषणा अभी बाकी है. हालांकि अब अनिशा पादुकोण के होने वाले पति की कुछ जानकारी सामने आई है, जो अगर सच हैं तो दीपिका पादुकोण की फैमिली और सनी देओल का परिवार रिश्तेदारी में बदल जाएगा. दरअसल, रोहन दुबई में पार्टनर और सर्विस एग्जिक्यूटिव के रुप में काम करते हैं.

वह मशहूर बिमल रॉय के परपोते हैं. उनकी मां, चिमू आचार्य, रिंकी रॉय भट्टाचार्य और बासु भट्टाचार्य की बेटी हैं. रिंकी बिमल की बेटी हैं. चिमू ने दुबई के एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव सुमित आचार्य से शादी की. उनकी बेटी दृशा आचार्य, सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल की पत्नी हैं. इस नाते दीपिका पादुकोण और सनी देओल रिश्तेदार बनने वाले हैं. हाल ही में दीपिका और रणवीर हाल ही में द्रिशा आचार्य के दादा ससुर दिग्गज धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में भी पहुंचे थे.

अनिशा पादुकोण की बात करें तो वह बैंगलुरू में पेरेंट्स बैडमिंटन लेजेंट प्रकाश पादुकोण और उज्जला पादुकोण के साथ रहती हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो अनिशा एक प्रौफेशनल गोल्फर हैं. इसके अलावा वह बहन दीपिका के साथ मिलकर चैरिटेबल ट्रस्ट लिव लव लाफ चलाती हैं. वह इस ट्रस्ट की चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो स्ट्रैस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं उनकी मदद करता है. रिपोर्ट्स की मानें तो अनिशा और रोहन आचार्य की मुलाकात रणवीर सिंह ने करवाई है क्योंकि रणवीर के पेरेंट्स और सुमित आचार्य बेहद करीबी हैं.