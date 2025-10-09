विज्ञापन

शर्मिला टैगोर ने बेटे सैफ को अस्पताल से घर वापसी के समय व्हीलचेयर पर बैठने को क्यों कहा था?

बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में मेहमान बनकर आए थे. यहां पर उन्होंने इस साल की शुरुआत में उनके घर पर हुए अटैक के बारे में बात की.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में मेहमान बनकर आए थे. यहां पर उन्होंने इस साल की शुरुआत में उनके घर पर हुए अटैक के बारे में बात की. इस दौरान ट्विंकल खन्ना ने बताया कि उन्होंने सैफ के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद शर्मिला टैगोर से बात की थी. शर्मिला टैगोर ने तब ट्विंकल खन्ना को बताया था कि उन्होंने सैफ को अस्पताल से बाहर व्हीलचेयर पर जाने की सलाह दी थी. इसे सैफ ने नहीं माना. इसकी वजह यहां सैफ अली खान ने शेयर की.

दरअसल, जब सैफ अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे थे तो कोई कह रहा था कि व्हीलचेयर से जाओ, और कोई कह रहा था कि स्ट्रेचर पर लेटकर एंबुलेंस में जाना चाहिए. मगर तब सैफ अली खान ने तय किया कि वह चलकर बाहर जाएंगे. जब उन्होंने ऐसा किया तो सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल गई कि सैफ को कुछ नहीं हुआ है, यह सब एक ड्रामा है, और उन्होंने मेडिकल क्लेम के लिए ही यह सब रचा है.

इस तरह की अफवाहों से बचने के लिए ही शर्मिला टैगोर ने सैफ अली खान को व्हीलचेयर से घर जाने की हिदायत दी थी, लेकिन सैफ ने उनकी बात नहीं मानी. सैफ ने ऐसा क्यों किया इसका जवाब भी उन्होंने शो में दिया. सैफ ने व्हीलचेयर के बिना अस्पताल से बाहर निकलने के अपने फैसले के पीछे की वजह बताते हुए कहा, "मैं ठीक था. डॉक्टरों और उनकी टीम ने सब ठीक कर दिया था, और मैं लगभग एक सप्ताह तक अस्पताल में रहा. मेरी पीठ भी ठीक थी. हां, चलने में दर्द हो रहा था, लेकिन मैं किसी तरह चल पा रहा था."

उन्होंने आगे कहा, "व्हीलचेयर की जरूरत नहीं थी. मेरा मन कह रहा था, 'परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच किसी तरह की घबराहट या चिंता क्यों पैदा करें?' दरअसल, उस वक्त मैं खुद से चलकर जाते हुए यह संदेश देना चाहता था कि मैं ठीक हूं. यही मेरा विचार था." सैफ ने आगे बताया कि जब उनका यह फैसला उल्टा पड़ गया, तो उन्हें कितनी निराशा हुई. सैफ ने कहा, "लेकिन मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि इस पर इतनी गलत प्रतिक्रियाएं आईं. लोग इसे झूठा और फर्जी बता रहे थे, क्योंकि हम ऐसी ही दुनिया में रहते हैं."

