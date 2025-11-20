कपूर खानदान के डाइनिंग विद कपूर्स का हिस्सा क्यों नहीं बनीं आलिया भट्ट, देवर ने किया वजह का खुलासा

नेटफ्लिक्स पर डाइनिंग विद द कपूर्स आने वाला है, जिसमें सभी कपूर यानी रणबीर, करीना, करिश्मा, नीतू, रणधीर, अरमान और आदर जैन समेत पूरी कपूर फैमिली नजर आएगी. इसके अलावा बेबो के पति सैफ अली खान भी इस गेट टू गैदर का ट्रेलर में हिस्सा बनते हुए नजर आए. लेकिन हैरानी कि बात यह थी कि शो में आलिया भट्ट कहीं नजर नहीं आईं, जिसके चलते सोशल मीडिया पर इस विषय पर चर्चा होने लगी. लेकिन अब रणबीर कपूर के भाई अरमान ने आलिया भट्ट के ना होने की वजह बताई है.

दरअसल, डाइनिंग विद द कपूर्स का जब ट्रेलर आया तो उसमें करीना कपूर के पति और एक्टर सैफ अली खान भी शो में नजर आए. लेकिन आलिया भट्ट, जिनकी शादी रणबीर कपूर से हुई है. वह शो का हिस्सा नहीं बनीं, जिसके चलते फैंस पूछते हुए नजर आए. लेकिन अरमान जैन, जो शो के क्रिएटर भी हैं. उन्होंने अपनी भाभी के ट्रेलर में नजर ना आने की वजह बताई.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अरमान की मां रीमा जैन हैं, जो राज कपूर की बेटी और करिश्मा, करीना और रणबीर कपूर की बुआ हैं. इस नाते अरमान एक्ट्रेस आलिया भट्ट के देवर हैं. बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए आलिया के शो में ना होने का कारण बताते हुए अरमान जैन ने कहा, “उनके पास शूटिंग के लिए पहले से कमिटमेंट्स थे. मेरी बात शायद फिल्मी लगे, लेकिन जैसा कि राज कपूर ने कहा था, ‘काम ही पूजा है.'”

बता दें, डाइनिंग विद द कपूर्स को अरमान जैन ने बनाया है, जिन्होंने नेटफ्लिक्स के सामने यह आइडिया रखा. इसे स्मृति मुंद्रा ने डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले द रोमांटिक्स को डायरेक्ट कर चुकी हैं. वहीं कपूर फैमिली की बात करें तो यह बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल फिल्म फैमिली है, जिसकी शुरूआत पृथ्वीराज कपूर ने 30 से 40 के दशक में की थी. उनके बेटे राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर ने इस परम्परा को आगे बढ़ाया. वहीं ऋषि कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक इस फैमिली से आते हैं.