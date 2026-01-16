भाई की मौत के बाद भी नहीं ली छुट्टी, कौन है अमिताभ के साथ 50 साल से काम करने वाला शख्स, बिग बी भी हैं जिनके काम के मुरीद

कहते हैं एक अच्छे इंसान की पहचान तब होती है जब वो कामयाब होकर भी विनम्र रहे, और इस बात को सही साबित करते हैं बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन. फिल्म जगत में अमिताभ बच्चन का क्या मुकाम है ये बात तो हर कोई जानता है, लेकिन इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी अमिताभ कितने विनम्र और डाउन टू अर्थ हैं इसकी झलक आपको उनके फेमस शो ‘कौन बनेगा करोड़पति' में कई बार देखने को मिल जाएगी.

हॉट सीट तक पहुंचने वाले हर शख्स के साथ बिग भी ढेर सारी बातें करतें हैं. कुछ उनके किस्से सुनते हैं कुछ अपने सुनाते हैं. इसके अलावा एक्टर अपने साथ काम करने वालों की मेहनत की भी खूब तारीफ करते हैं. अमिताभ बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो दीपक सावंत नाम के एक शख्स की तारीफों के पुल बांध रहे हैं. कौन है ये शख्स चलिए हम आपको बताते हैं.

कौन हैं दीपक सावंत?

दरअसल, दीपक सावंत, अमिताभ बच्चन के पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हैं जो 50 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं. यहां तक की ‘कौन बनेगा करोड़पति' में भी दीपक ही बिग बी का मेकअप करते हैं. दीपक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बिग बी कह रहे हैं, ‘ ये हैं दीपक सावंत और एक बात बता दें 50 सालों में हमने करीब 200 फिल्में की हैं, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब दीपक हमारे साथ नहीं थे. ड्यूटी के एकदम पक्के. चाहें कुछ भी हो जाए समय पर आएंगे, बीमार हों चाहें कुछ भी हो...एक भी दिन ऐसा नहीं है जब इन्होंने नागा की है.'

‘भाई की मौत पर भी नहीं ली छुट्टी'

आगे अमिताभ कहते हैं 'एक और बात है जो काफी गंभीर है, लेकिन हम बोल देते हैं. तीन दिन पहले दीपक सावंत के भाई की मृत्यु हो गई और उसके बावजूद ये आज काम पर आए हैं. ये है होती है अपने काम के प्रति लगन.' वीडियो में आप देखेंगे की अमिताभ जब उनके बारे में सबको बता रहे होते हैं दीपक तब भी उनका मेकअप कर रहे होते हैं.