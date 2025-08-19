कौन हैं सहर बांबा?, आर्यन खान की 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की हैं लीड हीरोइन, जानें इनके बारे में सब कुछ

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बॉलीवुड में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है. उनके पहले प्रोजेक्ट बैड्स ऑफ बॉलीवुड का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसमें उनकी खुद की, बॉबी देओल और फिल्म की अंजानी एक्ट्रेस सहर बांबा, एक्टर लक्ष्य की पहली झलक देखने को मिली थी. टीजर रिलीज होने के बाद से अब शाहरुख के फैंस को इसका इंतजार है, लेकिन इससे पहले आर्यन खान की फिल्म बैड्स ऑफ बॉलीवुड की हीरोइन सहर बांबा कौन हैं, किन फिल्मों में काम कर चुकी हैं? इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, शायद जानते भी ना हों, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं, आर्यन खान की इस हीरोइन के बारे में.





शायद ही आपको याद हो, जब सनी देओल ने अपने बेटे करण देओल को फिल्म पल पल दिल के पास (2019) से लॉन्च किया था, तो फिल्म में सहर ने एक व्लॉगर का रोल प्ले किया था.



सहर को सीरियल किसर इमरान हाशमी के साथ म्यूजिक वीडियो एल्बम इश्क नहीं करते में भी देखा गया था. यह एक रोमांटिक ट्रेक है, जिसे बी प्राक ने अपनी कड़कती आवाज में गाया है.



इससे पहले वह ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार के शो 'द एंपायर' में दिख चुकी हैं, जिसमें शबाना आजमी, कुणाल कपूर, डीनो मोर्या, दृष्टि धामी और आदित्य सील अहम रोल में दिखे थे.



सहर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और उन्हें इंस्टाग्राम अकाउंट पर 286K फैंस फॉलो करते हैं. एक्ट्रेस को घूमना और वेकेशन से अपनी तस्वीरें शेयर कर बहुत पसंद है.



सहर को जानवरों से बहुत प्यार है. आप सहर को इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्हें पालतू कुत्ते-बिल्ली से भी प्यार जताते हुए भी देख सकते हैं.



बैड्स ऑफ बॉलीवुड की बात करें तो इसकी कहानी फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले आउटसाइडर एक्टर्स पर बेस्ड बताई जा रही है. आर्यन खान के साथ-साथ इस प्रोजेक्ट को बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान ने भी तैयार किया है. टीजर में बॉबी देओल की झलक दिख चुकी है और अब कहा जा रहा है कि इसमें रणबीर कपूर भी नजर आ सकते हैं. शाहरुख खान और गौरी खान के फिल्म प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत इसे बनाया गया है और 3 फरवरी 2025 को इसका अनाउंसमेंट हुआ था. अब दर्शकों को इसकी रिलीज डेट का इंतजार है.







