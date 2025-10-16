विज्ञापन

कौन हैं रघु दीक्षित जो 50 की उम्र में करने जा रहे 16 साल छोटी सिंगर से दूसरी शादी

फोक फ्यूजन सिंगर रघु दीक्षित 50 की उम्र में शादी करने जा रहे हैं. उनकी लाइफ पार्टनर बनने वाली हैं 34 साल की ग्रैमी नॉमिनेटेड सिंगर और फ्लूटिस्ट वरिजाश्री वेणुगोपाल. दोनों की मुलाकात संगीत के जरिए हुई थी, जो अब दोस्ती से प्यार में बदल गई है.

Read Time: 3 mins
Share
कौन हैं रघु दीक्षित जो 50 की उम्र में करने जा रहे 16 साल छोटी सिंगर से दूसरी शादी
कौन है रघु दीक्षित जो 50 की उम्र में करेंगे 24 साल की सिंगर से शादी

कला, हुनर और प्यार- इन तीनों के लिए ही किसी उम्र का बंधन नहीं होता है. संगीत से सजी कला की दुनिया में भी मोहब्बत की एक ऐसी ही इबारत लिखी गई है. फोक फ्यूजन के बादशाह और द रघु दीक्षित प्रोजेक्ट के सिंगर फ्रंटमैन रघु दीक्षित 50 की उम्र में शादी करने जा रहे हैं. 34 साल की ग्रैमी नॉमिनेटेड सिंगर फ्लूटिस्ट वरिजाश्री वेणुगोपाल उनकी बेटरहाफ बनेंगी. 50 साल के रघु ने खुद बेंगलुरु टाइम्स से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की और बताया कि शादी इस महीने के आखिर में एक फैमिली फंक्शन में दोनों दूसरे के हो जाएंगे. दोनों की कहानी किसी संगीत की धुन जैसी है. धीरे-धीरे दोस्ती से शुरू हुई और अब प्यार के सुर में तब्दील हो चुकी है.

कौन हैं रघु दीक्षित
रघु दीक्षित सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि इंडियन इंडी म्यूजिक के सबसे पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक हैं. उनका बैंड द रघु दीक्षित प्रोजेक्ट देशविदेश में परफॉर्म कर चुका है. उन्होंने कन्नड़ सिनेमा में भी कई यादगार गाने दिए हैं. उनका गाना मैसूर से आई और हे भगवान आज भी फैंस के दिलों में बसते हैं. रघु दीक्षित ने साल 2005 में कोरियोग्राफर डांसर मयूरी उपाध्याय से शादी की थी.

दूसरी ओर, वरिजाश्री वेणुगोपाल अपनी जादुई आवाज और फ्लूट बजाने की कला से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर चुकी हैं. वो Carnatic Scat Singing की क्रिएटर भी कही जाती हैं जो कर्नाटक संगीत और जैज का शानदार फ्यूजन है. इस साल उन्हें जैकब कॉलियर के साथ अ रॉक समवेयर गाने के लिए ग्रैमी नॉमिनेशन मिला. रघु ने उसी वक्त इंस्टाग्राम पर वरिजाश्री को दोस्त कहकर बधाई दी थी. शायद तब उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि वही दोस्त अब उनकी लाइफ पार्टनर बनने वाली हैं.

दोस्ती से मोहब्बत तक का सफर
रघु दीक्षित और वरिजाश्री पहले सिर्फ अच्छे दोस्त थे. दोनों को संगीत से गहरा लगाव है और यही उनकी पहली कड़ी बनी. रघु ने बताया, ‘मैंने सोचा था अब जिंदगी में अकेला ही रहूंगा, लेकिन फिर वरिजाश्री मिलीं. और सब कुछ बदल गया. ये रिश्ता बहुत नैचुरली दोस्ती से प्यार में बदल गया.'

वो कहते हैं कि उन दोनों के बीच जबरदस्त कनेक्शन है. चाहे बात संगीत की हो, ह्यूमर की या जिंदगी को सादगी से जीने की. वरिजाश्री के माता पिता ने भी इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी है. अब दोनों एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं. जिसमें प्यार, संगीत और साथ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा.

रघु दीक्षित पर लगे थे यौन उत्पीड़न के आरोप
रघु दीक्षित पर गंभीर आरोप लग चुके हैं और जिसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी थी. गायिका चिन्मयी श्रीपदा ने ट्विटर पर गुमनाम महिलाओं के आरोप साझा किए, जिनमें दीक्षित पर स्टूडियो में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था. एक महिला ने आरोप लगाया कि रिकॉर्डिंग सत्र के बाद दीक्षित ने उसे अपनी ओर खींचा और चेक पर हस्ताक्षर करते समय किस करने को कहा. जिसके बाद वह रोते हुए भागी.

रघु दीक्षित ने तुरंत सार्वजनिक माफी मांगी और स्वीकार किया कि उन्होंने 'स्थिति को पूरी तरह से गलत समझा.' उन्होंने कहा कि वह इस तरह के इंसान नहीं हैं और उस समय अपनी पत्नी मयूरी उपाध्याय से संबंध खराब होने के कारण भावनात्मक रूप से कमजोर थे. इस विवाद के बाद इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट ने उन्हें अपने कार्यक्रम से हटा दिया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Who Is Raghu Dixit, Raghu Dixit To Marry Varijashree Venugopal, Entertainement News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com