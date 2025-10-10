श्रीदेवी की 'पाकिस्तानी बेटी' की 9 तस्वीरें, खूबसूरती में नहीं हैं जाह्नवी और खुशी से जरा भी कम...

पाकिस्तानी एक्ट्रेस सजल अली को कौन नहीं जानता? अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाली सजल अली बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी के साथ मॉम में नजर आ चुकी हैं. इन दिनों सजल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे 'मैं मंटो नहीं हूं' शो में अपनी लाजवाब एक्टिंग के लिए काफी मशहूर हो रही हैं. इस ड्रामा में वह हुमायूं सईद और सनम सईद के साथ नजर आ रही हैं.

खबर यह भी आ रही है कि सजल अली एक बार फिर बॉलीवुड में एंट्री कर सकती हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि सजल कल्कि 2898 एडी स्टार प्रभास के अपोजिट नजर आएंगी.

सजल अली के काम और पर्सनल लाइफ की बात करें तो वह एक्ट्रेस होने के साथ ही मॉडल भी हैं. सजल पाकिस्तान की काफी मशहूर एक्ट्रेस हैं, और उनके ड्रामा को पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत में भी खूब पसंद किया जाता है.

सजल पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस की लिस्ट में भी शामिल हैं. सजल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2009 में जियो टीवी के एक शो 'नादानियां' से की थी.

सजल की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने 14 मार्च 2020 को पाकिस्तानी और कैनेडियन एक्टर अहद रजा मीर से शादी की थी.

शादी के वक्त सजल की उम्र 30 साल थी. सजल और अहद ने अपने रिलेशनशिप को काफी ज्यादा छुपाकर रखा था और 6 जून 2019 को सगाई करके सोशल मीडिया पर अपने रिलेशन को ऑफिशियल किया.

सजल और अहद की शादी अबू धाबी में अपने कुछ खास लोगों की मौजूदगी में हुई थी, लेकिन दोनों का रिश्ता बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया.

साल 2022 में शादी के महज दो साल के अंदर ही दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आने लगी और उन्होंने आपस में तलाक ले लिया.

सजल ने सिर्फ अपने पति से अलग होने का ही दर्द नहीं झेला, बल्कि उन्होंने इस दौरान अपनी मां को भी खो दिया, जिनका देहांत कैंसर की वजह से हुआ था.

एक इंटरव्यू में सजल ने बताया था कि जब उनकी मां उन्हें छोड़कर गई तो उनके सामने सब कुछ धुंधला हो गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने पैरों पर खड़ी हुई.