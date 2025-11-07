कौन हैं गौरी किशन? जिन्होंने बॉडी शेमिंग करने पर पत्रकार की बोलती की बंद, सोशल मीडिया पर कर रहीं ट्रेंड

अगर आपने तमिल फिल्म ‘96' देखी है, तो आपको तृशा कृष्णन की छोटी उम्र वाली जानू जरूर याद होगी. वही मासूम मुस्कान और दिल छू लेने वाली अदाकारी जिसका खुमार फैन्स के सिर से आसानी से नहीं उतरता. वही हैं गौरी किशन, जिन्होंने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के साउथ इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना ली है. तमिल, मलयालम और तेलुगु फिल्मों में एक्टिव गौरी अपनी नैचुरल एक्टिंग और ईमानदार रवैए के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में वो एक इंटरव्यू में बॉडी शेमिंग पर अपने कॉन्फिडेंट जवाब को लेकर सुर्खियों में हैं. तो चलिए जानते हैं. आखिर कौन हैं गौरी किशन.

कॉलेज थिएटर से ‘96' की जानू तक

गौरी का सफर किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. केरल में जन्मी और चेन्नई में पली बढ़ी गौरी पढ़ाई के दौरान ही थिएटर से जुड़ गईं. वहीं से उनके अंदर की एक्टर ने रास्ता तलाशना शुरू कर दिया था. 2018 में आई फिल्म ‘96' में उन्होंने तृशा की छोटी उम्र का किरदार निभाया. जिसका नाम था जानू. और, बस कुछ ही मिनटों में उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर उनकी झलक आते ही छा गईं और लोग कहने लगे कि कितनी नैचुरल एक्ट्रेस हैं वो.

‘मास्टर' हुई चर्चा

‘96' के बाद गौरी ने मास्टर, मार्गमकली और श्रीदेवी सोडा सेंटर जैसी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी. वो कम लेकिन दमदार रोल करती हैं. और यही उनकी पहचान उन्हें दूसरी एक्ट्रेस से अलग करती है. हाल ही में अपने नए प्रोजेक्ट ‘Others' के प्रमोशन के दौरान जब एक पत्रकार ने बॉडी शेमिंग वाला कमेंट किया. तो गौरी ने सीधा जवाब देते हुए कहा बॉडी शेमिंग सीरियरस मैटर है. एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि वो अपने स्टेंड पर कायम रहने वाली और कॉन्फिडेंटली बात करने वाली एक्ट्रेस हैं. कहा जा सकता है कि गौरी किशन आज नई पीढ़ी की उन एक्ट्रेसेज़ में से एक हैं जो सिर्फ ग्लैमर नहीं, ग्रेस और डिगनिटी के साथ इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बना रही हैं.